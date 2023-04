Gratkorn liefert Überraschung - Pacherner Serie ist gerissen

Details Samstag, 15. April 2023 11:05

Auf dem Papier hatte Pachern im Vorfeld der Partie gegen FC Raiffeisen Gratkorn wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und SV Pachern musste eine überraschende 0:1-Pleite hinnehmen. FC Gratkorn gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. SV Pachern war im Hinspiel gegen Gratkorn zu einem knappen 3:2-Sieg gekommen.

Michael Pressl (hier im Duell mit dem Tillmitscher Dodlek) sorgte für die Entscheidung

Langweilige erste Halbzeit

Ein fades Spiel mit wenigen Highlights sahen die 100 Besucher im ersten Spielabschnitt. Die Gäste aus Pachern, die gleich sechs Stammspieler vorgeben mussten, kamen nie richtig in den Spielfluss und die Hausherren agierten ebenfalls sehr zögerlich. So endete die erste Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Die zweite Spielhälfte wurde dann ein wenig interessanter und vor allem hitziger. Die Gäste kamen mit viel Schwung aus der Kabine und versuchten in den ersten 15 Minuten das Ruder an sich zu reißen. Die Hausherren standen allerdings hinten sehr kompakt und es war kein Durchkommen möglich. In Minute 74 holte sich Pachern-Kapitän Oliver Weitzer innerhalb einer Minute zweimal die gelbe Karte ab und musste den Platz verlassen.

Bei Pachern wurden der Trainer und ein Spieler ausgeschlossen

Jetzt wurde es Pachern-Coach Mario Innerhofer-Ambros zu bunt, er verließ seine Coachingzone und wollte den Unparteischen zur Rede stellen. Ein schwerer Fehler - auch der Trainer wurde mit der roten Karte bestraft. Jetzt war es um die Pacherner geschehen - der Tabellenzweite verlor völlig den Zugriff. In Minute 89 erzielte dann Michael Pressl nach einem Gestocher im Sechzehner den alles entscheidenden Siegestreffer für den FC Raiffeisen Gratkorn

Der FC Gratkorn, der im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassiert hatte, hat bei diesem Spiel der Statistik getrotzt. Durch die drei Punkte verbesserten sich die Gastgeber im Tableau auf die elfte Position. Die Ausbeute der Offensive ist bei FC Raiffeisen Gratkorn verbesserungswürdig, was man an den erst 21 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. FC Gratkorn verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen.

Der Patzer von Pachern zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Die unglaubliche Serie von 16 Spielen ohne Niederlage ist gerissen. Insgesamt sammelte SV Pachern bisher zehn Siege, sechs Remis und zwei Niederlagen.

Gratkorn tritt am kommenden Freitag bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf an, Pachern empfängt am selben Tag FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Gratkorn:

"Wir sind defensiv sehr diszipliniert gestanden und unsere Offensive war bis zum vorderen Drittel ok. Der Ausschluss ist uns entgegen gekommen, zum Glück haben wir dann noch das Tor erzwungen. Einer wichtiger Sieg für uns. Pachern ist eine gute Mannschaft, hat nicht umsonst 16 Spiele in Folge nicht verloren."

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Es gibt leider Dinge im Fußball, die man als Mannschaft nicht beeinflussen kann! Die absolut unberechtigte Gelb/Rote Karte für unseren Kapitän war definitiv der Wendepunkt im heutigen Spiel und der Gipfel einiger Entscheidungen, die vorher getroffen wurden. Jede Serie reisst einmal, auch Niederlagen gehören zum Fussball und heute hat es leider nicht gereicht. Wir werden wie gewohnt weiter arbeiten, uns fokussieren und Gas geben, wo wir es auch beeinflussen können.“

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV Pachern, 1:0 (0:0)

89 Michael Pressl 1:0

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl - Michael Spielberger, Stefan Moll, Mag. Oliver Egger, Alberto Lacedelli - Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Mergim Krasniqi, Florian Felix Maier, Florian Madrutner (46.Lukacs), Simeone Schönet - Michael Pressl

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell - Philipp Kasch (78. Frieser), Manuel Schaffer (16. Foda), Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler - Paul Jury, Bilal Hamzic, Tobias Luttenberger (64. Friesenbichler)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

