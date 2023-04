Souveräner Dreier gegen Rebenland - Tillmitsch weiter auf Meisterkurs

Details Montag, 17. April 2023 20:49

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch setzte sich standesgemäß gegen SU Rebenland mit 3:0 durch. SV Tillmitsch hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch Rebenland mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Thomas Zündel zimmerte einen Freistoß in den Kasten

Drei Freistöße - drei Tore

SU Rebenland geriet in der 22. Minute ins Hintertreffen. Ein Freistoß von Thomas Zündel fand seinen Weg ins Tor. Sven Dodlek erhöhte den Vorsprung von SV Tillmitsch nach 38 Minuten auf 2:0 - auch dieser Treffer resultierte aus einem Freistoß. Somit waren es die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Paul Krizanac vollendete zum dritten Tagestreffer in der 80. Spielminute und sorgte für den 3:0 Endstand. Letzten Endes ging SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch im Duell mit Rebenland als Sieger hervor.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von SU Rebenland derzeit nicht. Mit nur 18 Treffern stellt der Gastgeber den harmlosesten Angriff der Oberliga Mitte. Nun musste sich Rebenland schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Tillmitsch baut die Tabellenführung weiter aus

SV Tillmitsch ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. An der Abwehr des Gasts ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 18 Gegentreffer musste SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch bislang hinnehmen. SV Tillmitsch knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch 13 Siege, drei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit neun Begegnungen hat SV Tillmitsch das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Freitag trifft SU Rebenland auf SV Strass, SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch spielt tags darauf gegen SK Fliesen Garber Werndorf.

Stimme zum Spiel:

Thomas Zündel, Spieler Tillmitsch:

"Das war ein stabiler Sieg ohne zu glänzen. Rebenland ist sehr defensiv gestanden und hat gut verteidigt. Wir haben das Spiel aber trotzdem kontrolliert, defensiv nichts zugelassen und drei Tore gemacht. Nach dem anstrengenden Cupspiel am Montag bin ich mit unserer souveränen Leistung sehr zufrieden."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 0:3 (0:2)

80 Paul Krizanac 0:3

38 Sven Dodlek 0:2

22 Thomas Zuendel 0:1

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

