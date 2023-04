Rückstand aufgeholt: Doppelschlag von Stoimaier trifft SK Werndorf hart

Details Dienstag, 18. April 2023 23:02

Die Differenz von einem Treffer brachte Tus RB Rein gegen SK Fliesen Garber Werndorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Ein wichtiger Sieg für die Hausherren, die das Kunststück vollbrachten einen 0:1 Rückstand in einen Sieg umzumünzen.Das enge Hinspiel hatte Tus Rein durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams lediglich ab und produzierten kaum Torrraumsszenen. Der Regen hatte auch großen Anteil am eher durchwachsenen Spiel. Zwei gute Möglichkeiten auf Seiten der Gäste gab es dennoch, diese vereitelte aber der Reiner-Keeper Markus Beer. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Das 1:0 von SK Werndorf bejubelte Pascal Wallner (54.). Jetzt sah eigentlich alles nach einem Sieg für die Auswärtself aus, für die Gäste nahm das Match in der Schlussphase aber noch eine bittere Wende. Michael Stoimaier drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (79./95.) und sicherte Rein einen Last-Minute-Sieg. Am Schluss gewann Tus RB Rein gegen Werndorf.

Angesichts 37 Gegentreffer präsentiert sich die Abwehr von Rein immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Durch den Erfolg rückte der Gastgeber auf die siebte Position der Oberliga Mitte vor. Rein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Der SK Fliesen Garber Werndorf muss seine Abwehrprobleme ausmerzen. Die Elf von Christoph Maurer kassierte Im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SK Werndorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die formschwache Abwehr, die bis dato 39 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Werndorf in dieser Saison. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat SK Fliesen Garber Werndorf momentan auf dem Konto.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag reist Tus RB Rein zu ATUS Bärnbach, während SK Werndorf am selben Tag bei SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch antritt.

Stimme zum Spiel:

Oliver Baumann, Trainer Rein:

"Ein Spiel auf Messers Schneide. Ein harter Fight mit Werndorf mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit für uns. Diese 3 Punkte nehmen wir gerne mit."

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – SK Fliesen Garber Werndorf, 2:1 (0:0)

95 Michael Stoimaier 2:1

79 Michael Stoimaier 1:1

54 Pascal Wallner 0:1

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Ziga Zivko - Marko Mack, Deni Straus, Stefan Diensthuber, Michael Rückschloss, Michael Kohlbacher (K), Christopher Jantscher, Daniel Krenn - Simon Sundl, Michael Stoimaier

Ersatzspieler: Florian Steinscherer, Payam Noorzehi, Yannik Hösele, Lukas Strohhäusl, Dominik Strommer, Stanley Ferguson

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Christof Hamma - Wolfgang Schwarz, Hansjörg Alter (K), Sebastian Kropf, Daniel Pinnitsch, Thomas Heine, Cristian Tomas Ciorcasan - Pascal Wallner

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Rene Maierhofer, Sandro Wolf, Andreas Fischer, Marco Nager, Abdullah Yavuzer

