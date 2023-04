Furiose Aufholjagd: Gabersdorf wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Samstag, 22. April 2023 00:57

FC Raiffeisen Gratkorn hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat. Die Gäste zogen sich gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf achtbar aus der Affäre und erzielten gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

150 Zuseher sahen ein intensives und schnelles Spiel

FC Gratkorn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Pressl traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Gratkorn machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Johannes Unegg (9.). Jetzt wussten die Hausherren nicht, wie ihnen geschah, die Gäste fuhren Schlitten mit den Gastgebern. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Pressl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (15.).

In der 34. Minute wendete sich das Blatt und Nejc Pusnik brachte das Netz für USV Gabersdorf zum Zappeln. Mit einer komfortablen 3:1 Führung aus Sicht der Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

Nach dem Wiederbeginn war Gabersdorf sofort hellwach: Marco Luttenberger ließ sich in der 47. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Abpraller zum 2:3 für Gabersdorf. Jetzt zeigte sich die Truppe von Coach Wolfgang Zürngast von ihrer besten Seite und spielte mit den Gratkornern phasenweise Katz und Maus. Die tolle Darbietung der Gäste in den ersten 25 Minuten war nun in Vergessenheit geraten.

Die komfortable Halbzeitführung von FC Raiffeisen Gratkorn hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Nejc Jager schoss den Ausgleich in der 73. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff beendete der Referee den schwachen zweiten Durchgang von FC Gratkorn, in dem USV Fliesen Klampfer Gabersdorf sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Gabersdorf bleibt vierter

USV Gabersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Offensiv stechen die Gastgeber in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 45 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Gabersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

In der Defensivabteilung von FC Raiffeisen Gratkorn knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von FC Gratkorn ist deutlich zu hoch. 52 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Auch bei diesem Spiel fasste die Rottensteiner-Elf drei Stück aus. Gratkorn verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt USV Gabersdorf bei FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein an, während FC Raiffeisen Gratkorn zwei Tage zuvor ATUS Bärnbach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

"Bis zur 25. Minute haben wir unglaublich gut gespielt, das war wirklich sehr schön zum Anschauen. Danach haben wir den Faden verloren, Gabersdorf hat durch ein unglaubliches Tor auf 3:1 verkürzt. In der zweiten Halbzeit hat Gabersdorf das Spiel bestimmt, da haben wir nur mehr verteidigt. Unterm Strich geht der Punkt in Ordnung."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – FC Raiffeisen Gratkorn, 3:3 (1:3)

73 Nejc Jager 3:3

47 Marco Luttenberger 2:3

34 Nejc Pusnik 1:3

15 Michael Pressl 0:3

9 Johannes Unegg 0:2

2 Michael Pressl 0:1

Aufstellungen:

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Maximilian Schreiner - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus, Jan Jammernegg, Paul Lechner - Martin Holler, Marco Luttenberger (78. Giegerl), Moritz Wolkinger - Nejc Pusnik, Nejc Jager

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl - Michael Spielberger, Stefan Moll, Mag. Oliver Egger (62. Leutchi), Alberto Lacedelli - Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Louis-Christo Sallfeldner (62. A. Krasniqi), Johannes Unegg, Mergim Krasniqi (87. Maier), Simeone Schönet (87. Zöschg) - Michael Pressl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

