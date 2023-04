3:0 Heimsieg: Pachern lässt gegen Großklein nichts anbrennen [Video]

Details Samstag, 22. April 2023 11:30

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein steckte gegen SV Pachern eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Die Überraschung blieb aus: Gegen Pachern kassierte FC Großklein eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel bei Großklein hatte SV Pachern schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Die erste Halbzeit endete torlos

In den ersten 45 Minuten tasteten sich die beiden Teams lediglich ab, Pachern arbeitete viel und gut gegen den Ball, Großklein stand hinten sehr kompakt. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Im zweiten Spielabschnitt traten die Hausherren mutiger auf, wagten mehr den Zug zum Tor. In Minute 56 gelangte ein weiter Ball hinter die Abwehr, Paul und Juri und Christoph Fuchs sprinteten aufs gegnerische Tor zu, Juri legte ab und Fuchs trug sich in die Torschützenliste ein. Jetzt wachten die Gäste auf, drückten aufs Tempo und drängten auf den Ausgleich - zumeist war aber an der Strafraumgrenze Endstation.

Florian Fladerer schoss ein Traumtor

In der 87. Minute hatte Florian Fladerer auf 2:0 für Pachern. Der junge Neuzugang vom GAK traf in seinem ersten Meisterschaftsspiel genau ins Kreuzeck. Jetzt war der Fisch geputzt. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Fuchs für einen Treffer sorgte (93.) und das Endresultat auf 3:0 erhöhte. Letzten Endes holte SV Pachern gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein drei Zähler.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Pachern liegt nun auf Platz zwei. Offensiv sticht die Heimmannschaft in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 39 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SV Pachern sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Pachern erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nachdem FC Großklein die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzen die Gäste aktuell den siebten Rang. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Großklein immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 41 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein in dieser Saison. Nun musste sich FC Großklein schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SV Pachern tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV MM Frohnleiten an. Zwei Tage später empfängt Großklein USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimme zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Wir haben gewusst, dass es gegen aufstrebende Großkleiner eine schwere Aufgabe wird. Im ersten Durchgang ist der Matchplan meiner Mannschaft gegen den Ball voll aufgegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Offensivaktionen besser zu Ende gespielt. Nach dem 1:0 konnten wir die Drangphase von Großklein ohne ein Tor zu bekommen überstehen. Ganz besonders freut es mich für unseren Youngstar Florian Fladerer, dass er in seinem ersten Einsatz in der Startelf gleich ein Tor erzielen konnte. Großes Lob an die ganze Mannschaft, das war ein verdienter Sieg."

Oberliga Mitte: SV Pachern – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 3:0 (0:0)

93 Christoph Fuchs 3:0

87 Florian Fladerer 2:0

56 Christoph Fuchs 1:0

by René Dretnik

Video: SV Pachern

