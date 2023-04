Ohne Probleme: SV Tillmitsch gewährt lediglich einen Ehrentreffer

Details Montag, 24. April 2023 21:35

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch setzte sich standesgemäß gegen SK Werndorf mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Tillmitsch. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Bereits das Hinspiel hatte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Doppelpack von Lukas Liebmann

Vom Start weg ließ der Tabellenführer keinen Zweifel über die Herrschaft in der Schotterarena aufkommen. Die Panthers aus Tillmitsch diktierten den Gegner nach Belieben. Lukas Liebmann glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Ligaprimus (7./19.). Bei beiden Treffern zeigte er seine spielerische Klasse und überlupfte zweimal den gegnerischen Tormann.

Dominik Hackinger brachte das Heimteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (33.). Nach einer schönen Einzelaktion düpierte er im Strafraum zwei Gegenspieler und drückte den Ball eiskalt über die Mittellinie. Mit dem 4:0 durch Emir Dautovic schien die Partie bereits in der 37. Minute mit SV Tillmitsch einen sicheren Sieger zu haben. Nach einem Eckball schraubte sich der baumlange Innenverteidiger hoch und traf per Kopf. Der tonangebende Stil von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Pascal Wallner traf von der Mittellinie

Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Hausherren einen Gang zurück und waren nicht mehr so dominant, wie in Halbzeit eins. Dennoch war für den SK Werndorf bei dieser Begegnung nicht mehr als ein Ehrentreffer drinnen - dieser war aber besonders sehenswert. In der 82. Minute setzte Pascal Wallner einen Weitschuss von der Mittellinie ab - und der Ball landete im Tor. Schlussendlich verbuchte SV Tillmitsch gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch 45 Zähler zu Buche. Die Defensive von SV Tillmitsch (19 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Oberliga Mitte zu bieten hat. Zehn Spiele ist es her, dass SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SK Fliesen Garber Werndorf immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 43 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SK Werndorf in dieser Saison. Nun musste sich Werndorf schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SK Fliesen Garber Werndorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Die Trendkurve von SK Werndorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne.

SV Tillmitsch tritt am kommenden Freitag bei Tus RB Rein an, Werndorf empfängt am selben Tag SV Strass.

Coach Bernd Windisch marschiert mit seinem Team in Richtung Meistertitel

Stimme zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das war ein verdienter Heimdreier. Leider war in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Entschlossenheit der ersten Halbzeit zu sehen."

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SK Fliesen Garber Werndorf, 4:1 (4:0)

82 Pascal Wallner 4:1

37 Emir Dautovic 4:0

33 Dominik Hackinger 3:0

19 Lukas Liebmann 2:0

7 Lukas Liebmann 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn, Thomas Zündel, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Dominik Hackinger , BA MA, Emir Dautovic, BA Paul Krizanac , BA, David Kevin Schloffer, Lukas Liebmann, Aldo LLambi

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Plhak - Wolfgang Schwarz, Rene Maierhofer, Hansjörg Alter (K), Daniel Pinnitsch, Thomas Heine, Cristian Tomas Ciorcasan - Pascal Wallner, Andreas Fischer

by René Dretnik

Fotos: SV Tillmitsch/Fortmüller und Richard Purgstaller

