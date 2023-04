Titelchance verspielt? Gebrauchter Tag für Pachern in Frohnleiten

Details Samstag, 29. April 2023 00:02

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf SV MM Frohnleiten hatte SV Pachern klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. Die Experten wiesen Pachern vor dem Match gegen SV Frohnleiten die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte der SV Pachern noch die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Bono Vucic schloss eine Traumkombination mit einem Tor ab

In den ersten zwanzig Minuten tasteten sich die Kontrahenten gegenseitig ab. Frohnleiten stand defensiv sehr kompakt, Pachern war zwar sehr bemüht - am Sechszehner war jedoch Endstation. In der 30. Minute zelbebrierten die Hausherren einen Bilderbuchangriff. Nach einer unglaublichen Kombination über fünf Stationen nutzte Bono Vucic die Chance und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Den Schwung des Vorsprunges nahmen die Gastgeber in Hälfte zwei mit und erhöhten in Minute 51 auf 2:0. Philipp Maschinegg beförderte das Leder nach einem Eckball per Kopf zum 2:0 von SV MM Frohnleiten über die Linie. In der 54. Minute legte Christoph Isenburg zum 3:0 zugunsten der Gastgeber nach. Auch er traf nach einem Eckball mit dem Kopf. Dem nicht genug, musste Tobias Tatzer (Pachern) wegen einer Beleidigung in der 77. Minute das Spielfeld vorzeitig verlassen. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann SV Frohnleiten gegen Pachern.

Frohnleiten belegt in der Rückrundentabelle den zweiten Platz

Auf dem neunten Platz der Hinserie nahm man von Frohnleiten wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Die drei Punkte brachten SV MM Frohnleiten in der Tabelle voran. SV Frohnleiten liegt nun auf Rang acht. Frohnleiten verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über SV Pachern ist SV MM Frohnleiten weiter im Aufwind.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Pachern in der Tabelle stabil. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Pachern deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist SV Pachern in diesem Ranking auf.

SV Frohnleiten tritt am kommenden Freitag bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf an, der SV Pachern ist spielfrei.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir haben es bei diesem Spiel richtig gut gemacht. Das erste Tor war unglaublich sehenswert, ist aus einer Aktion über fünf Station entstanden. Wir konnten den Schwung aus der ersten Halbzeit gleich in den zweiten Durchgang mitnehmen und haben dann noch zwei Tore gemacht. Der Sieg war mehr als verdient. Die Mannschaft kann stolz auf sich sein."

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Ich kann meiner Mannschaft nicht wirklich einen großen Vorwurf machen. Wir haben gegen sehr stark agierende Frohnleitner gespielt, die verdient gewonnen haben. Gratulation.

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – SV Pachern, 3:0 (1:0)

54 Christoph Isenburg 3:0

51 Philipp Maschinegg 2:0

30 Bono Vucic 1:0

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Philipp Puregger (80. Kresche), Fabian Egger (88. Pöschl), Florian Wurzinger, Anto Culap - Christoph Isenburg (K), Sebastian Lukas, Philipp Maschinegg (80. Harrer), Bono Vucic, Lukas Hartleb (63.Wagner) - Patrick Wolf (63. Friedl)

SV SMB Pachern: Sandor Bischof - Michael Wernig, Florian Fladerer (54. Luttenberger, 77. Ulmer)), Peter Schmidjell (54. Schaffer), Marco Foda - Oliver Weitzer, Nico Frieser (HZ Saro), Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler - Christoph Fuchs (54. Kasch), Paul Jury (K)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

