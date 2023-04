Harter Kampf: Rebenland ringt Gössendorf nieder

Details Samstag, 29. April 2023 13:44

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SU Rebenland und SV Gössendorf, die mit 1:0 endete. Gegen Rebenland setzte es für Gössendorf eine ungeahnte Pleite. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SV Gössendorf am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Chancenarme erste Halbzeit

Die erste Halbzeit endete ohne eine Torchance und ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der zweiten Hälfte traten die Gäste dann viel selbstbewusster und zielstrebiger auf und Simon Sternad brach den Bann und markierte nach einer schön herausgespielten Aktion in der 79. Minute die Führung. Die Null hielt aufgrund einer tollen Leistung von Torhüter Christoph Prasser und Rebenland-Legende Abwehrchef Raphael Peitler bis zum Schlusspfiff. Am Ende holte Rebenland gegen Gössendorf die drei Punkte.

Nachdem SU Rebenland die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt die Heimmannschaft aktuell den sechsten Rang. Rebenland machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz elf. Mit nur 20 Treffern stellt SU Rebenland den harmlosesten Angriff der Oberliga Mitte. Vier Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat Rebenland derzeit auf dem Konto.

Viel Kampf und Krampf - wenig Spiel

Trotz der Niederlage belegt SV Gössendorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Die Leistungskurve von Gössendorf zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Während SU Rebenland am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei USV Hoome Mooskirchen gastiert, duelliert sich SV Gössendorf am gleichen Tag mit SK Fliesen Garber Werndorf.

Stimme zum Spiel:

Christian Stibler, Obmann Rebenland:

"Wir haben verdient gewonnen, waren genau um das eine Tor besser als der Gegner. Wir waren jetzt mit breiter Brust nach Mooskirchen."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SV Gössendorf, 1:0 (0:0)

79 Simon Sternad 1:0

Aufstellung:

SU Rebenland: Christopher Prasser - Simon Sternad (90+3 Treissmann), Lukas Großschädl, Jürgen Knappitsch (K) (75. Fridrih), Mag. Raphael Peitler, Simon Weiland, Manfred Ostermann - David Hrastnik, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß (75. Ostermann) - Amer Habibovic (89. Oswald)

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Florian Schmied, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Fabian Fleck (62. Riegler), Martin Pöschl (26. Planeta) - Ralph Johann Smounig, David Ruchti, Stefan Rinner, Anel Hukic - Raffael Horvath

