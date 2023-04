Zwei Standards bringen den Erfolg - Kelenc schießt Strass zum Sieg bei SK Werndorf

Details Samstag, 29. April 2023 13:52

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Strass gegen SK Fliesen Garber Werndorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. SK Werndorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für den Gastgeber geendet.

Andreas Fischer brachte Werndorf in der 16. Spielminute in Führung. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SK Fliesen Garber Werndorf in die Kabine. SK Werndorf musste den Treffer von Thomas Preschern zum 1:1 hinnehmen (61.). Dass Strass in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Doris Kelenc, der in der 73. Minute einen Elfmeter verwertete. Die 1:2-Heimniederlage von Werndorf war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Durch diese Niederlage fällt SK Werndorf in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Im Angriff weist Werndorf deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich SK Fliesen Garber Werndorf schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SK Werndorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Durch die drei Punkte verbesserte sich SV Strass im Tableau auf die vierte Position. Mit dem Sieg baute Strass die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Gäste elf Siege, drei Remis und kassierten erst fünf Niederlagen. Auch in diesem Spiel hat der SV Straß das Kunststück vollbracht mit keiner richtigen Torchance zu Treffern zu kommen.

Am kommenden Freitag trifft Werndorf auf SV Gössendorf, SV Strass spielt am selben Tag gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch.

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Strass, 1:2 (1:0)

73 Doris Kelenc 1:2

61 Thomas Preschern 1:1

16 Andreas Fischer 1:0

