Aus Rivalität wird Freundschaft: Römer und Panther werden zu Roman Panthers

Details Donnerstag, 04. Mai 2023 13:22

Die ehemaligen Erzrivalen SV Fleischereimaschinen Schenk TIllmitsch und SV Flavia Solva haben ihre langjährige Fehde ad acta gelegt und sich zu neuen Wegen entschlossen. Gemeinsam wollen die beiden Traditionsvereine nun für Furore sorgen. Ab der kommenden Saison treten Tillmitsch und Flavia als Spielgemeinschaft Roman Panthers auf und starten den Spielbetrieb in der 1. Klasse West mit einer Zweiermannschaft.

Freunde fürs Leben? Die beiden Klubs ziehen zukünftig an einem Strang und beschreiten gemeinsame Wege

Trainer der Roman Panthers wird Oliver Überbacher

Die Idee einer Kooperation stand schon länger im Raum. Nach zahlreichen intensiven Gesprächen hat es nun geklappt. Junge heimische Talente zu fördern und ihnen eine Plattform auf hohen Qualitätsniveau zum Sprung in die 1. Kampfmannschaft zu bieten, war die Grundintention der beiden südsteirischen Traditionsvereine SV Flavia Solva und SV Tillmitsch sich auf sportlicher Ebene zusammen zu schliessen und gemeinsam eine 2. Kampfmannschaft ab der kommenden Saison 2023/24 in der 1. Klasse West zu bilden.

Die 2. Kampfmannschaft des SV Flavia Solva und SV Tillmitsch wird künftig unter einem eigenen Markennamen, den „Roman Panthers“ in Erscheinung treten. Gespielt und trainiert wird in Wagna und Tillmitsch. Trainer der „Roman Panthers“ wird Oliver Überbacher sein, der gerade dabei ist in enger Zusammenarbeit mit den beiden KM-Trainern Udo Kleindienst und Bernd Windisch einen schlagkräftigen Kader zusammen zu stellen.

Stimmen zur Kooperation:

Markus Fröhlich, Obmann SV Tillmitsch:

„Ich bin begeistert von der Idee unseren jungen einheimischen Spielern eine Perspektive und Plattform mit der Bildung einer 2. Kampfmannschaft zu bieten und sie behutsam in Richtung erste Kampfmannschaft heranzuführen. Mit dem SV Flavia Solva haben wir einen starken Partner für dieses tolle Zukunftsprojekt gefunden!“

Mag. Guido Jaklitsch, Obmann SV Flavia:

„Mit der Bildung einer 2. Kampfmannschaft haben wir die Lücke, vor allem für junge, talentierte Spieler, die aus der U17 herausfallen oder gerade am Sprung in die 1. Kampfmannschaft sind geschlossen. Die ersten gemeinsamen Schritte mit dem SV Tillmitsch verliefen sehr positiv. Wir haben es mit einem professionellen Partner zu tun, der in den letzten Jahren als Verein eine tolle Entwicklung hinter sich hat!“

Oliver Überbacher, Trainer Roman Panthers:

„Unser gemeinsames Ziel ist es, einen geschlossenen Kreis für unsere jungen Spieler bis hin zur Kampfmannschaft zu bilden und ihnen eine hochwertige Chance für eine fussballerische Zukunft in einer der beiden Kampfmannschaften zu bieten!“

by René Dretnik

Foto: SV Flavia Solva/privat

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei