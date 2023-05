Kantersieg von Gössendorf - Werndorf am Boden

Details Samstag, 06. Mai 2023 13:44

SV Gössendorf kam gegen SK Fliesen Garber Werndorf zu einem klaren 4:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Gössendorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Gössendorf ist scheinbar der Angstgegner von Werndorf, denn auch im Hinspiel waren die Werndorfer mit 0:6 krachend untergegangen.

Flottes Derby vor 300 Besuchern

Bereits vor dem Spiel kam richtige Derbystimmung auf. Unter dem Applaus von rund 350 Zusehern liefen über 50 Jugendspieler des JAZ Gössendorf mit beiden Mannschaften mit ein. Gespielt wurde aber auch: Die erste Möglichkeit in dieser Begegnung hatten die Gäste: Nach einem schweren Abwehrfehler stand plötzlich der ehemalige Gössendorf Spieler Sandro Wolf alleine vor seinem Freund Manuel Köhler, dieser konnte sich im 1:1 jedoch behaupten und schlimmeres verhindern (1.).

Die Hausherren wachten jetzt auf Anel Hukic brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Er z og aus der Distanz ab und ließ Werndorf-Goalie Thomas Maierhofer keine Chance. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang führten die Heimischen Regie und konnten in der 57. Minute den Vorsprung ausbauen. David Ruchti versenkte die Kugel nach einem weiten Einwurf per Kopf zum 2:0 für SV Gössendorf (57.). In der 69. Minute vollendete Raffael Horvath eine schön herausgespielte Aktion zum 3:0 zugunsten der Gastgeber. In Minute 88 setzte sich Ralph Johann Smounig auf der rechten Seite durch und stellte schließlich in der 88. Minute den 4:0-Sieg für Gössendorf sicher. Am Ende kam SV Gössendorf gegen Werndorf zu einem verdienten Sieg.

50 Jugendspieler des JAZ Gössendorf liefen mit den beiden Mannschaften mit ein

So stehts um beide Teams

Trotz der drei Zähler machte Gössendorf im Klassement keinen Boden gut. Zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat SV Gössendorf momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist Gössendorf wieder in der Erfolgsspur.

In der Tabelle liegen die Gäste nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Werndorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SK Fliesen Garber Werndorf insgesamt auch nur vier Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Maurer-Elf die vierte Pleite am Stück.

Am kommenden Samstag trifft SV Gössendorf auf SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, Werndorf spielt tags zuvor gegen USV Hoome Mooskirchen.

Stimme zum Spiel:

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Der gesamte Verein und die Mannschaft widmen diesen Sieg unserem Kapitän Jakob Urlep, der sich leider schwer am Knie verletzt hat."

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – SK Fliesen Garber Werndorf, 4:0 (1:0)

88 Ralph Johann Smounig 4:0

69 Raffael Horvath 3:0

57 David Ruchti 2:0

12 Anel Hukic 1:0

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Felix Nöhrer, Florian Schmied, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch (79. Tacheron), Fabian Riegler (57. Horvath) - Ralph Johann Smounig, David Ruchti, Stefan Rinner (57. Fleck), Anel Hukic (71. Tafolli) - Michael Pöschl (79. Planeta)

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi (28. Yavuza), Alexander Plhak (K), Christof Hamma - Wolfgang Schwarz (58. Mairhofer), Rene Maierhofer (76. Hastreiter), Daniel Pinnitsch, Thomas Heine, Marco Nager - Pascal Wallner, Sandro Wolf

by René Dretnik

Fotos: SV Gössendorf/Köhler

