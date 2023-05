Hochklassige Partie: SV Tillmitsch gewinnt Spitzenspiel bei USV Mooskirchen

Details Samstag, 20. Mai 2023 01:36

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch mit 1:0 gegen USV Hoome Mooskirchen gewann. Bereits nach drei Minuten gingen die Gäste in Führung, das war es dann auch schon mit den Toren im Spitzenspiel. Auch im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt - dort trennten sie sich torlos.

Tillmitsch-Coach Bernd Windisch fehlt nur noch ein Punkt zum Meistertitel

250 Besucher beim Spitzenspiel

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch bereits in Front. David Immanuel Otter markierte in der dritten Minute die Führung. Der Verteidiger des Tabellenführers avanciert immer mehr zum Goalgetter. Nachdem er im letzten Spiel seinem Team mit dem Treffer in allerletzer Minute zu einem Punkt verholfen hatte, zeichnete er auch heute wieder für den Siegestreffer verantwortlich. Denn obwohl das Spiel auf sehr hohem Niveau stand und sehr temporeich geführt war, war dies der einzige Treffer dieser hochklassigen Begegnung.

Auch wenn die Hausherren die Gäste im zweiten Durchgang regelrecht in ihrer eigenen Hälfte einschnürten, schafften sie es dennoch nicht gefährliche Bälle in die Box zu bringen. Letztendlich hatte der Spitzenreiter Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte. Nächste Woche können die Panthers mit einem Sieg gegen den SV Pachern den Meistertitel vor eigenem Publikum fixieren.

So stehts um die Teams

Das Konto von USV Mooskirchen zählt mittlerweile 43 Punkte. Damit steht das Heimteam kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von USV Hoome Mooskirchen. Insgesamt erst 19-mal gelang es dem Gegner, USV Mooskirchen zu überlisten. Nur dreimal gab sich USV Hoome Mooskirchen bisher geschlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte USV Hoome Mooskirchen deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist USV Mooskirchen in diesem Ranking auf.

Nach 22 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Tillmitsch 55 Zähler zu Buche. Offensiv konnte dem Gast in der Oberliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 64 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. 14 Spiele ist es her, dass SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Freitag trifft USV Mooskirchen auf SV Strass, SV Tillmitsch spielt tags darauf (15 Uhr) gegen den SV Pachern.

Stimmen zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Das war ein Spiel mit extrem hoher Intensität. Wir haben Tillmitsch von der vierten bis zur 90. Minute sehr gefordert. Leider hat es nicht zum Unentschieden gereicht. Es war aber trotzdem ein sehr positives Fußballspiel für alle Zuschauer."

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten die Chancenmehrheit. Es war ein richtig cooles und hochklassiges Oberliga-Spiel."

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 0:1 (0:1)

3 David Immanuel Otter 0:1

Aufstellungen:

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Philipp Weinhandl (HZ Paier), Joachim Jun. Koch (79. Grinschgl), Nico Scharler, Stefan Werner Fleischhacker - Raphael Rothschedl (87. Eccher), Felix Schmied, Benjamin Pummer - Stefan Hackl (K) (64. Pagger), Sebastian Knaus (64. Resch)

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - BEd David Immanuel Otter, Emir Dautovic, Aldo LLambi - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, BA Paul Krizanac (77. Radai) , BA, David Kevin Schloffer (90+3 Koinegg) - Daniel Johannes Bernsteiner (89. Liebmann), Dominik Hackinger

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei