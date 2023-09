Der SV Pachern ist wieder in der Spur - 4:0 gegen Gabersdorf

Details Freitag, 01. September 2023 23:21

SV Pachern kam gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf zu einem klaren 4:0-Erfolg. Das war nach dem 5:1 Sieg letzte Woche gegen Gratkorn nun der zweite deutliche Erfolg in Folge. Die ersten beiden Spiele der Saison hatte das Team von Trainer Mario Innerhofer-Ambros verloren. Am Freitagabend zeigte man eine ausgezeichnete Leistung und holte einen verdienten Heimsieg.

Keeper Andreas Steirer konnte nach einem schweren Zusammenprall nach sechs Minuten weiterspielen

Kurz vor der Pause machte Pachern das 1:0 - das war der Dosenöffner

Die Heimmannschaft ging offensiv in diese Partie und hatte bereits nach zwei Minuten ihre erste Möglichkeit mit einem Kopfball knapp über die Latte. In der Folge drang Jury in den Strafraum ein, zog ab, aber sein Schuss wurde von der Abwehr geblockt. Wenige Minuten später legte Schmidjell quer auf Fuchs , der verzog um Zentimeter. Das passierte alles in den ersten zehn Minuten.

Pachern hatte das Spiel im Griff und kam nach einer Viertelstunde wieder über die rechte Seite, die Aktion endete in einem Corner- in dessen Folge zog Jury erneut knapp am Gehäuse vorbei. Dann kamen die Gäste wenige Minuten später gefährlich in den Strafraum und man konnte sich bei Tormann Pripfl bedanken, dass für Pachern noch die Null stand. In den nächsten fünf Minuten war es erneut der Pachener Keeper, der zwei Mal großartig hielt.

Wenige Minuten vor der Pause sah man einen Weitschuss von Luttenberger, Pripfl rettete erneut zum Corner. Als manch ein Akteur mit den Gedanken bereits in der Halbzeitpause war, schlug der Moment von Paul Jury. Vor 220 Zuschauern markierte der Angreifer von Pachern die Führung für sein Team.

Tor, Toor, Tooor für SV Pachern zum 1:0 super Vorarbeit über die linke Seite durch Fuchs , Querpass auf die rechte Seite und Jury braucht nur noch einzuschieben Florian Kober, Ticker-Reporter

Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit machte Pachern enormen Druck und gewann am Ende deutlich

Jury schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft nach einer Massflanke auf die Siegerstraße (52.). Man spürte im Stadion, dass dies jetzt eine gewisse Vorentscheidung war.

Mit dem 2:0 lief das Spiel endgültig in eine Richtung - am Ende wurde es deutlich

In der 57.Minute hielten die Zuschauer dann den Atem an. Gästekeeper Andreas Steirer klatschte im Getümmel mit einem Mitspieler und einem Gegenspieler zusammen und blieb erstmal am Rücken liegen. Es folgte eine Behandlungsunterbrechung und nach ein paar Minuten stand er wieder auf und konnte sogar weiterspielen. Nur Augenblicke später bewahrte er sein Team vor dem 0:3. Insgesamt kann man feststellen, dass es am Freitagabend nicht am Torwart lag, dass das Team so hoch verlor.

Für das 3:0 von SV Pachern sorgte Sebastian Skaper, der in Minute 73 zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für SV Pachern zum 3:0 den Schuss von Jury , den kann der Gästekeeper noch abwehren, der Ball fällt vor Skaper und der schiebt locker ein Florian Kober, Ticker-Reporter

Christoph Fuchs gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Pachern nach einer wunderbaren Kombination auf der Höhe des 16ers (82.). Letztlich feierte SV Pachern gegen USV Gabersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um Pachern undn Gabersdorf und so geht es nächste Woche weiter

Für Pachern ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit zwei Siegen weist die Bilanz von SV Pachern genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Gabersdorf wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangieren die Gäste nur noch auf Platz zehn. Die bisherige Saisonbilanz von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen wohl unter den eigenen Erwartungen.

Am kommenden Samstag tritt Pachern bei ATUS Bärnbach an, während USV Gabersdorf einen Tag zuvor FC Raiffeisen Gratkorn empfängt.

Stimmen zum Spiel

Andreas Steirer - Tormann Gabersdorf

"Ich musste bei dem Freistoss raus kommen, sonst wäre es ein Gegentor gewesen. Sehr fair vom gegnerischen Kapitän Oliver Weitzer, der sich sofort um mich gekümmert hat. Mir geht es wieder gut - das war ein verdienter Sieg der Gastgeber. In den ersten fünfzehn Minuten waren wir nicht gut im Spiel, aber dann war es in der ersten Halbzeit ein Spiel auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben nach dem Rückstand versucht aufzumachen, dann fielen eben die Tore - das Ergebnis ist okay."

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer Pachern

"Wir sind nach dem Sieg gegen Gratkorn heute sehr gut ins Spiel gestartet. Wir hatten zu Beginn vier gute Chancen, dann hat der Gegner Aufwind bekommen, aber auch durch Eigenfehler. Vor der Pause haben wir dann das 1:0 gemacht und konnten nach dem Wiederanpfiff dort weiter machen wo wir zu Beginn des Spiels waren. Wir haben zu null gespielt, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Nächste Woche geht es nach Bärnbach und wir hoffen, dass unser Zug weiter fährt!"

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Philipp Kasch, Dominik Tagger , BEd, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Felix Müller, Klemens Grabler, Bilal Hamzic, Manuel Sidar, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Dejan Kurbus, Paul Lechner - Matic Golob, Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Jan Jammernegg - Nejc Jager



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Jure Tertinek, Minas Koren, Konstantin Satzer, Lukas Neubauer, David Giegerl



Trainer: Wolfgang Zürngas Bericht und Fotos Florian Kober Copyright Fotos ligaportal

Oberliga Mitte: SV Pachern – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 4:0 (1:0)

82 Christoph Fuchs 4:0

73 Sebastian Skaper 3:0

52 Paul Jury 2:0

44 Paul Jury 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.