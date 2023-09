Nach 1:3 Rückstand: Werndorf schlägt Rein mit 5:3

Details Sonntag, 03. September 2023 22:26

Am vergangenen Wochenende fand ein packendes Fußballspiel zwischen SK Fliesen Garber Werndorf und TuS Installationen Beranek Rein statt. Die Zuschauer wurden mit einer Fülle von Toren und spannenden Momenten belohnt, die das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.

Der SK Werndorf ist gut gestartet und holte neun Punkte aus den ersten vier Spielen

Rein führte mit 3:1

Die ersten Minuten des Spiels gehörten TuS Installationen Beranek Rein, als Moritz Goergl in der 1. Minute das Tor erzielte, gefolgt von Kilian Teissl, der in der 8. Minute das 0:2 erzielte. Die Heimmannschaft, SK Fliesen Garber Werndorf, fand jedoch bald ihren Rhythmus und verkürzte in der 15. Minute durch einen Treffer von Gjin Gjinaj auf 1:2. Doch TuS Installationen Beranek Rein ließ nicht locker und erhöhte ihren Vorsprung in der 30. Minute auf 1:3, als Michael Stoimaier das Netz traf.

Das Spiel nahm eine dramatische Wende, als SK Fliesen Garber Werndorf in der 44. Minute durch Gianluca Kassler auf 2:3 verkürzte. Direkt vor der Halbzeitpause, in der 46. Minute, gelang Alexander Franz Kienleitner der Ausgleichstreffer zum 3:3, was die Spannung im Stadion noch weiter steigerte.

Hansjörg Alter traf per Freistoß

Die Entscheidung fiel schließlich in der 67. Minute, als Hansjoerg Alter für SK Fliesen Garber Werndorf einen Freistoß souverän in ein Tor verwandelte und seiner Mannschaft die 4:3-Führung verschaffte. TuS Installationen Beranek Rein kämpfte verbissen, um auszugleichen, aber die Abwehr von SK Fliesen Garber Werndorf hielt stand. In der 93. Minute sicherte Lukas Bauer den Sieg für SK Fliesen Garber Werndorf, als er das 5:3 erzielte und somit den Endstand festlegte.

Insgesamt war es ein mitreißendes Spiel, das von vielen Toren und Wendungen geprägt war. SK Fliesen Garber Werndorf zeigte beeindruckende Kampfgeist und Entschlossenheit, um das Spiel zu drehen und letztendlich als Sieger hervorzugehen. Die Fans beider Mannschaften wurden mit einer aufregenden Partie belohnt, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Alexander Plhak dirigierte die Abwehr

Wie steht es um die Teams?

Bei SK Werndorf präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Werndorf liegt im Klassement nun auf Rang vier. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SK Fliesen Garber Werndorf.

Wann bekommt TuS Installationen Beranek Rein die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SK Werndorf gerät man immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte TuS Installationen Beranek Rein bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist Werndorf zu SC PORR Unterpremstätten, zeitgleich empfängt TuS Rein SV Gössendorf.

Stimme zum Spiel:

Robert Passenegg, Pressesprecher Werndorf:

"Nach dem frühen 0:2 Rückstand zeigten unsere Jungs Charakter. Das 3:3 zur Halbzeit war gerecht. Wir haben aber in der zweiten Hälfte mehr Biss gezeigt, gefightet und dann doch verdient mit 5:3 gewonnen. Insgesamt war das eine tolle Mannschaftsleistung von uns."

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – TuS Installationen Beranek Rein, 5:3 (3:3)

93 Lukas Bauer 5:3

67 Hansjoerg Alter 4:3

46 Alexander Franz Kienleitner 3:3

44 Gianluca Kassler 2:3

30 Michael Stoimaier 1:3

15 Gjin Gjinaj 1:2

8 Kilian Teissl 0:2

1 Moritz Goergl 0:1

Aufstellungen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Nico Früstük - Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Christof Hamma - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Lukas Bauer, Rene Maierhofer, Thomas Heine, Andreas Bauer, Andreas Fischer, Abdullah Yavuzer



Trainer: Christoph Maurer

TuS Installationen Beranek Rein: Erwin Rinner - Mateo Cosic, Valentin Strommer, Kilian Teissl - Moritz Görgl, Christopher Jantscher, Michael Kohlbacher (K), Patrick Moisenbichler, Jonas Bauer - Philipp Gerhard Pachoinig, Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Simon Sundl, Tobias Glawogger, Lukas Strohhäusl, DI Oliver Baumann



Trainer: DI Oliver Baumann

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher

