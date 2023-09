Frohnleiten untermauert Heimstärke und gewinnt mit 4:0 gegen Bärnbach

Details Montag, 04. September 2023 09:37

Bärnbach setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:4 gegen SV Frohnleiten die vierte Niederlage am Stück. Frohnleiten bleibt weiterhin auf Kurs - die Elf von Trainer Patrick Wolf holt aus vier Spielen zehn Punkte.

Der SV Frohnleiten bleibt weiterhin ungeschlagen

Doppelpack von Marc Wagner

In der Anfangsphase taten sich die Hausherren gegen tief stehende Bärnbacher schwer. In der 29. Minute brach Marc Wagner den Bann und sorgte für das 1:0 der Heimischen. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Philipp Maschinegg mit dem 2:0 für Frohnleiten zur Stelle (43.). Nach einem schönen Zuspiel von Jonas Rainer ließ er den gegnerischen Verteidiger mit einem Haken ins Leere laufen und drückte den Ball über die Linie. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Frohnleiten bisher über die 60min klar die bessere Mannschaft, daher geht das 3:0 auch in Ordnung friedlno, Ticker-Reporter

Gleich nach dem WIederbeginn hatten auch die Gäste eine Möglichkeit - Florian Rabitsch schoss aber knapp vorbei. In der 59. Minute legte Wagner zum 3:0 für SV MM Frohnleiten nach. Nach einer schönen Kombination von Bono Vucic und Philipp Puregger besorgte er seinen zweiten Tagestreffer. Mit seinem Kopfballtreffer zum 4:0 sorgte Christoph Isenburg endgültig für klare Verhältniss. Am Ende kam Frohnleiten gegen Bärnbach zu einem verdienten Sieg.

Eines kann man Bärnbach nicht abstreiten, denn sie kämpfen trotz des Spielstandes weiter! friedlno, Ticker-Reporter

Mit dem Dreier sprang SV MM Frohnleiten auf den zweiten Platz der Oberliga Mitte. SV Frohnleiten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Neben ATUS Bärnbach gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. 0:14 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Frohnleiten tritt am Freitag, den 08.09.2023, um 19:00 Uhr, bei USV Hoome Mooskirchen an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Bärnbach SV Pachern.

Stimme zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Bärnbach ist sehr tief gestanden, das hat unseren Erwartungen entsprochen. Deshalb war zu Beginn sehr schwierig, wir haben dann immer wieder versucht Lösungen zu finden. Das ist uns gut gelungen. Nach der 3:0 Führung hatten wir eine kurze Phase, in der wir nicht zu 100 % konzentriert waren, dies war aber auch dem Vorsprung geschuldet. Schlussendlich war der Sieg verdient. Ich bin stolz auf meine Jungs, wir sind noch immer ungeschlagen!"

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – ATUS Bärnbach, 4:0 (2:0)

80 Christoph Isenburg 4:0

59 Marc Wagner 3:0

43 Philipp Maschinegg 2:0

29 Marc Wagner 1:0

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Florian Wurzinger, Anto Culap - Christoph Isenburg (K), Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Bono Vucic - Marc Wagner



Ersatzspieler: Wolfgang Stadler, Nazareno Leonel Prügger, Philipp Puregger, Matteo Kraxner, Lukas Derler, Rene Tippl



Trainer: Patrick Wolf

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Martin Scherz - Johannes Hölfont, Elias Angelo Maier - Christian Edlinger, Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Nico Schuster, Florian Rabitsch, Patrick Hausegger



Ersatzspieler: Tobias Scherz, Florian Kanner, Fabian Haller, Elias Amreich, Lukas Rabitsch, Lukas Starchl



Trainer: Mag. Markus Edler

by René Dretnik

Foto: SV Frohnleiten

