Spitzenspiel in der Oberliga Mitte: SC Unterpremstätten triumphiert über SK Werndorf

Mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck ging es für SK Werndorf vom Auswärtsmatch bei SC Unterpremstätten in Richtung Heimat. Unterpremstätten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Werndorf einen klaren Erfolg. Dabei dauerte es bis in die Schlussphase, dass die Zuschauer das erste Tor sehen konnten.

Der Aufsteiger bleibt weiterhin ungeschlagen und besiegt auch den SK Werndorf

Zur Pause stand es noch 0:0 in Unterpremstätten

Die 250 Fußballfans wurden Zeugen eines spannungsgeladenen Aufeinandertreffens in der Oberliga Mitte, als der SC Unterpremstätten auf den SK Werndorf traf. Dieses Duell, das vor zwei Jahren noch als Klassiker in der Unterliga galt, bewies erneut die Qualität und das Potenzial beider Mannschaften, die sich mittlerweile in der höheren Spielklasse etabliert haben.

Die erste Halbzeit dieses Spitzenspiels war geprägt von einem vorsichtigen Abtasten beider Teams und wenig Offensivaktionen in Richtung des gegnerischen Strafraums. Die Zuschauer sahen nahezu keine nennenswerten Torchancen, und es schien, als würden beide Mannschaften mit Respekt vor der Stärke des Gegners agieren.

Nach der Pause drückte der Tabellenführer - in der Endphase holte man dann den Sieg

Die zweite Halbzeit brachte mehr Action auf den Rasen, wobei der SC Unterpremstätten kontinuierlich stärker wurde und es nur eine Frage der Zeit war, bis sich dies im Ergebnis widerspiegelte.

Erst kurz vor Ende der Partie brachte der SC Unterpremstätten die Fans auf ihre Füße. In der 83 Minute erzielte ihr Stürmer, der treffsicher "Goleador" Zagorec genannt wird, das erste Tor des Spiels. Diese Führung sollte sich als entscheidend erweisen.

Es folgte schnell das 2:0 -Dieses Tor war das Ergebnis einer beeindruckenden Aktion von Cedi Ulrich, einem vielversprechenden 16-jährigen Talent aus der U18-Akademie der Steiermark. Ulrich eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte einen präzisen Doppelpass mit Zagorec und traf zur Vorentscheidung.

Kurz vor Schluss setzte Alhasan Ahmed den perfekten Konter in Gang und besiegelte den 3:0-Sieg für den SC Unterpremstätten. Werndorf hatte in der zweiten Halbzeit kaum noch Chancen und setzte verstärkt auf Konterangriffe.

Die beiden Trainer, Thomas Neuhold für Unterpremstätten und Christoph Maurer für Werndorf, hatten ihre Mannschaften gut auf das Duell vorbereitet, aber am Ende war es Unterpremstätten, das die Oberhand behielt und als Sieger hervorging. Bis kurz vor Schluss gab es die Möglichkeit für die Gäste einen Punkt mitzunehmen.

Mit diesem Sieg setzt der SC Unterpremstätten seinen erfolgreichen Weg in der Oberliga Mitte fort und behält seine Position an der Tabellenspitze. Werndorf hingegen wird sich nach dieser Niederlage wieder neu sammeln müssen, um in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Dieses Spiel ist ein weiterer Dreier im eigenen Stadion - der SC Unterpremstätten zeigte somit seine aktuelle Dominanz in der Oberliga Mitte. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Saison für den Aufsteiger weiterentwickeln wird und ob Werndorf in der Lage sein wird, sich zurückzukämpfen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es in der nächsten Woche weiter

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich SC Unterpremstätten beim Sieg gegen Werndorf verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SC PORR Unterpremstätten weiter verheißungsvoll aus. Prunkstück von Unterpremstätten ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. SC PORR Unterpremstätten bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Unterpremstätten vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Unterpremstätten selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

SK Fliesen Garber Werndorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Mit beeindruckenden 15 Treffern stellt SK Werndorf den besten Angriff der Oberliga Mitte, allerdings fand SC PORR Unterpremstätten diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. In dieser Saison sammelte Werndorf bisher drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Das ist eine durchwegs positive Bilanz für das Team, das vor zwei Monaten noch den Abstieg in der Relegation abwehren konnte.

Während SC Unterpremstätten am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SV Gössendorf gastiert, duelliert sich SK Fliesen Garber Werndorf zeitgleich mit SV Strass.

Stimme zum Spiel

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter Unterpremstätten

"Wir sind glücklich, dass wir die drei Punkte einfahren konnten. Nach der 1 HZ haben wir zugelegt und konnten auch Chancen besser herausspielen.

Hervorzuheben ist das 2:0 von unserem 16j. Cedi Ulrich!"

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Tobias Kirchberger, Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Philipp Pagger - Kristijan Zagorec, Patrick Rupprecht



Ersatzspieler: Marco Daniel, Cedric Ulrich, Stefan Kaier, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Dominic Summer



Trainer: Thomas Neuhold

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer - Lukas Bauer, Rene Maierhofer, Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Andreas Trummer, Berat Krapi, Thomas Heine, Sergen Öztürk, Abdullah Yavuzer



Trainer: Christoph Maurer Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SK Fliesen Garber Werndorf, 3:0 (0:0)

91 Alhassan Ahmed 3:0

88 Cedric Ulrich 2:0

82 Kristijan Zagorec 1:0

