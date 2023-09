Marinoiu trifft gegen seinen Ex-Klub und schießt Gössendorf zum Sieg bei TuS Rein

Details Samstag, 09. September 2023 00:24

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Gössendorf mit 3:2 gegen TuS Installationen Beranek Rein für sich entschied. SV Gössendorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht und bleibt in der Fremde noch ohne Punktverlust.

Beachtliche Serie des SV Gössendorf: Die Elf von Gerhard Vidovic ist auswärts noch ohne Punkteverlust

Stojadinovic traf ins eigene Tor

Die erste Möglichkeit in dieser Partie hatten die Gäste - nachdem David Ruchti den Ball in die Mitte brachte, konnte dieser aber von einem Reiner Verteidiger geblockt werden. Zur völligen Überraschung aller ging das erste Tor des Spiels an TuS Rein. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Gössendorf, denn Unglücksrabe Marko Stojadinovic beförderte den Ball ins eigene Netz (12.).

Total zerfahrenes Spiel! Ein hoher Ball jagt den anderen Travis Ronaldo, Ticker-Reporter

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich Warten - Amer Habibovic schob den Ball zum 1:1 ein (20.). Nach einem Abwehrfehler der Auswärtigen witterte Kilian Teissl seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für das Heimteam ein (45+3.).Die Gäste brauchten den Ausgleich, aber die Führung von TuS Installationen Beranek Rein hatte bis zur Pause Bestand.

Gleich nach dem Wiederbeginn ging das muntere Bestschießen weiter - Gössendorf traf binnen zwei Minuten zweimal ins Tor. Zuerst sorgte Habibovic für den Ausgleich (48.) und gleich darauf stellte der Ex-Reiner Stefan Alexander Marinoiu die Weichen für Gössendorf auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 3:2 zur Stelle war. Die 2:3-Heimniederlage von TuS Installationen Beranek Rein war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Rein kloppt die Bälle weg als wären es Steine Travis Ronaldo, Ticker-Reporter

TuS Rein stellt die anfälligste Defensive der Oberliga Mitte und hat bereits 19 Gegentreffer kassiert. Seitdem das Fußballjahr läuft, hat TuS Installationen Beranek Rein daheim nicht gewonnen. In dieser Saison sammelte TuS Rein bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nach der Niederlage gegen SV Gössendorf bleibt TuS Installationen Beranek Rein weiterhin glücklos.

Rein bleibt punktelos

Gössendorf ist auswärts noch ohne Punktverlust. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gössendorf. SV Gössendorf setzte sich mit diesem Sieg von TuS Rein ab und nimmt nun mit neun Punkten den sechsten Rang ein, während TuS Installationen Beranek Rein weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für TuS Rein eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen SV MM Frohnleiten. Gössendorf tritt bereits einen Tag vorher gegen SC PORR Unterpremstätten an (19:00 Uhr).

Kampfmannschafts-Debüt für Philipp Economou

Stimmen zum Spiel:

Oliver Baumann, Trainer Rein:

"Gratulation an Gössendorf, haben die vorhandenen Chancen eiskalt ausgenutzt. Wir werden derzeit für jeden Fehler mit einem Tor bestraft und haben noch viel Arbeit vor uns, um wieder in die Spur zu finden"

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Wir haben heute eine wirklich sehr gute Leistung gezeigt und waren dem Gegner spielerisch vor allem in der zweiten Halbzeit klar überlegen. Es freut mich sehr, dass mit unserem Philipp Economou ein weiterer Eigenbauspieler sein Debüt feiern durfte.“

Oberliga Mitte: TuS Installationen Beranek Rein – SV Gössendorf, 2:3 (2:1)

49 Stefan Alexander Marinoiu 2:3

48 Amer Habibovic 2:2

48 Kilian Teissl 2:1

20 Amer Habibovic 1:1

12 Eigentor durch Marko Stojadinovic 1:0

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Anze Malnar - Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Valentin Strommer, Kilian Teissl, Tadej Pirtovsek - Moritz Görgl, Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Florian Steinscherer - Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Christopher Jantscher, Fabian Glänzer, Patrick Moisenbichler, Philipp Gerhard Pachoinig, Daniel Krenn, Rauscher Paul



Trainer: DI Oliver Baumann

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Marko Stojadinovic, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Amer Habibovic, Fabian Fleck, Sandro Wolf, Fabian Riegler, BSc David Ruchti, Stefan Alexander Marinoiu, Anel Hukic



Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Felix Nöhrer, Martin Kolb, Philipp Economou, Niklas Stalzer, Alonso Auner



Trainer: Gerhard Vidovic by René Dretnik Fotos: SV Gössendorf/Köhler

