Wagner trifft - Frohnleiten gewinnt das Spitzenspiel

Details Samstag, 09. September 2023 01:53

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Frohnleiten mit 1:0 gegen USV Hoome Mooskirchen gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Der SV Frohnleiten mit Coach Patrick Wolf ist nach fünf Runden noch ungeschlagen

Frohnleiten mit einem Kontertor

Ein hochspannendes Duell in der Oberliga Mitte fand zwischen dem USV Hoome Mooskirchen und dem SV MM Frohnleiten statt. Beide Mannschaften waren bis zu dieser Partie noch ungeschlagen und strebten danach, ihre Erfolgsserie fortzusetzen. Das Spiel fand auf der Josef-Tanzer-Sportanlage in Mooskirchen statt und zog eine 200 Zuschauern an.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, wobei die Auswärtigen in dieser Phase mehr Chancen hatte. Die Gäste versuchten, sich frühzeitig einen Vorteil zu verschaffen, aber die Abwehr des USV Hoome Mooskirchen stand stabil und hielt dem Druck stand.

In der 72. Minute brach jedoch der SV MM Frohnleiten den Bann. Nach einem effektiven Konter gelang Marc Wagner der entscheidende Treffer, der das 1:0 für Frohnleiten bedeutete. Diese Führung brachte die Gäste in eine komfortable Position, während die Heimmannschaft nun gezwungen war, auf den Ausgleich zu drängen.

Drei Stangenschüsse von Mooskirchen

Die zweite Halbzeit gehörte größtenteils den Gastgebern, die bessere Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Gleichstands hatten. Unglücklicherweise verhinderte das Aluminium gleich dreimal in dieser Phase den Ausgleich, als Mooskirchen drei Stangenschüsse verzeichnete. Die Gästeverteidigung und der Torwart des SV MM Frohnleiten blieben jedoch standhaft und konnten den Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Das Spiel endete somit mit einem knappen 1:0-Sieg für den SV MM Frohnleiten, der damit seine makellose Bilanz fortsetzte. Trotzdem zeigte der USV Hoome Mooskirchen eine starke Leistung und hatte Pech mit den Stangenschüssen.

Frohnleiten bleibt auf Platz zwei

Der Defensivverbund von SV MM Frohnleiten steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV MM Frohnleiten ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und ein Unentschieden.

SV Frohnleiten setzte sich mit diesem Sieg von USV Hoome Mooskirchen ab und nimmt nun mit 13 Punkten den zweiten Rang ein, während USV Mooskirchen weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für USV Hoome Mooskirchen ist am Freitag, den 15.09.2023 (19:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage SV Pachern. Einen Tag später (17:00 Uhr) misst sich Frohnleiten mit TuS Installationen Beranek Rein.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"In der ersten Halbzeit war Frohnleiten stärker und hätte auch führen müssen. Im zweiten Durchgang war das Spiel auf einer schiefen Ebene mit drei Stangenschüssen von uns und noch weiteren Möglichkeiten. Der Gegner hatte zwei Konter, einer davon führte zum Tor. So ist leider der Fußball!"

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Das war das erwartet schwere Spiel, Mooskirchen ist eine gute Mannschaft. In der ersten Halbzeit hatten wir ein Chancenplus, im zweiten Durchgang die Gegner. Eine ehrliche erkämpfte Mannschaftsleistung hat zum Sieg geführt. Wir haben so wie voriges Jahr auch 1:0 in Mooskirchen gewonnen. Meine Mannschaft ist im Flow, deshalb gewinnt man so eine Partie auch!"

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – SV MM Frohnleiten, 0:1 (0:0)

72 Marc Wagner 0:1

Aufstellungen:

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Michael Paier, Jürgen Walch, Nico Scharler, Stefan Werner Fleischhacker - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Almin Veladzic - Pascal Wallner, Stefan Hackl (K)



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Philipp Weinhandl, Julian Eccher, Richard Gössler, Sebastian Knaus, Niclas Grinschgl



Trainer: Walther Eccher , BEd

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Florian Wurzinger, Anto Culap - Christoph Isenburg (K), Nazareno Leonel Prügger, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Bono Vucic - Marc Wagner



Ersatzspieler: Wolfgang Stadler, Sebastian Lukas, Matteo Kraxner, Lukas Derler, Rene Tippl, Noah Friedl



Trainer: Patrick Wolf

by René Dretnik

Foto: SV Frohnleiten

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.