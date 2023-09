Tore am laufenden Band bei Gabersdorf gegen Gratkorn

Details Samstag, 09. September 2023 09:33

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf und FC Raiffeisen Gratkorn lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Der USV Gabersdorf feierte einen 4:3 Heimsieg

Neubauer erzielte seinen Premierentreffer

Lukas Neubauer, zum ersten mal in dieser Saison von Beginn an dabei, brachte USV Gabersdorf in der fünften Minute nach vorn. Nach einem Eckball von der rechten Seite, der von Martin Holler verlängert wurde, traf der 21jährige zum 1:0. Die Partie ging jetzt rasant hin und her - zuerst ließ Marco Luttenberger ein Großchance aus und danach rettete Gabersdorf-Goalie Andreas Steirer bei einer Möglichkeit von Michael Pressl. Die Hausherren bauten ihren Vorsprung aus: Luttenberger schloss einen blitzsauberen Konter mit dem 2:0 ab (28.).

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Martin Holler in der 30. Minute. Nach einem hohen Ball in die Gratkorner Gefahrenzone stieß Gäste-Keeper Kevin Friedl mit seinem Mitspieler zusammen und der Gabersdorfer Offensivakteur reagierte blitzschnell und schob den Ball ins leere Tor. FC Gratkorn ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu schaffte es aber auch nicht die guten Möglichkeiten in der Schlussphase der ersten Halbzeit im Tor unterzubringen. So blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Gabersdorf.

Nach 64 Minuten stand es 4:0

Der zweite Durchgang begann gleich mit einer Top-Chance für die Heimischen: Nach einem Konter schickte Philipp Federer seinen Kameraden Luttenberger in die Gasse - er scheiterte aber im 1-gegen-1 am Gratkorner Keeper Friedl. In Minute 64 machte es Luttenberger dann besser: Nach einem Zuspiel von Konstantin Satzer zog er volley von der Strafraumgrenze ab. Der Ball klingelte im Kasten - neuer Spielstand 4:0 für das Heimteam.

In der Schlussphase wurde es nocheinmal richtig spannend: Zuerst stellte Michael Pressl das 1:4 von Gratkorn stellte Michael Pressl sicher (81.). Nur zwei Minuten später verwertete Kian Kadkhodaei einen Strafstoß zum 2:4 für die Gäste (83.). In der Nachspielzeit trafen die Auswärtigen erneut - Kadir Sarac erzielte den 3:4 Anschlusstreffer. FC Raiffeisen Gratkorn steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass FC Gratkorn etwas hätte mitnehmen können.

Gratkorn bäumte sich zum Schluss auf - es war aber zu spät

Der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat USV Gabersdorf momentan auf dem Konto.

In der Tabelle liegt FC Raiffeisen Gratkorn nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. FC Gratkorn schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 17 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte Gratkorn bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nur einmal ging FC Raiffeisen Gratkorn in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Während Gabersdorf am kommenden Freitag ATUS Bärnbach empfängt, bekommt es FC Gratkorn am selben Tag mit SU Rebenland zu tun.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf:

"Das war bis zur 70. Minute ein sehr gutes Spiel von uns, wir hätten auch höher führen können. Obwohl zwei wichtige Spieler fehlten, hat sich die Mannschaft sehr gut präsentiert. Nach den vier Wechseln ist der Faden komplett gerissen, deshalb mussten wir noch bis zum Schluss unnötig zittern."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – FC Raiffeisen Gratkorn, 4:3 (3:0)

95 Kadir Sarac 4:3

83 Kian Kadkhodaei 4:2

81 Michael Pressl 4:1

64 Marco Luttenberger 4:0

30 Martin Holler 3:0

28 Marco Luttenberger 2:0

5 Lukas Neubauer 1:0

Aufstellungen:

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Lukas Neubauer, Dejan Kurbus, David Giegerl - Jure Tertinek, Martin Holler (K), Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Matic Golob - Konstantin Satzer



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Alexander Jurtin, Minas Koren, Jan Wolf, Jan Jammernegg, Paul Lechner



Trainer: Mag. Wolfgang Zürngast

FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Jonah Burgsteiner, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Mag. Oliver Egger, Daniel Druckeschitz, Florian Madrutner, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Lan Vunderl, Florian Felix Maier, Japhet Leutchie, Ardit Krasniqi, Adnan Devedzic



Trainer: Mag. Reinhard Rottensteiner

by René Dretnik

Fotos: Karl Ritter (Galerie)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.