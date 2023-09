Bärnbach holt die ersten Punkte - Pachern geht mit 0:3 unter!

Details Samstag, 09. September 2023 22:32

Nach der Auswärtspartie gegen Bärnbach stand SV Pachern mit leeren Händen da. ATUS Bärnbach gewann 3:0. Im Duell der zuletzt siegreichen Gäste mit dem Tabellenletzten ohne Punkte, holte Bärnbach den maximalen Ertrag. In der zweiten Halbzeit versagte das Schiedsrichter-Team den Gästen zwei Tore.

Endlich konnte das Team von Trainer Markus Edler die ersten Punkte der Saison einfahren

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 2:0 - damit konnte man nicht rechnen

In einem spannenden Duell in der Oberliga Mitte standen sich der ATUS Bärnbach und der SV Pachern gegenüber. Die Anfangsphase gehörte spielerisch dem SV Pachern, der drückte und sogar einen gefährlichen Lattenschuss verbuchen konnte. Doch dann kam der Wendepunkt. In der 6. Minute war es Sebastan Weissenberger vom ATUS Bärnbach, der den erlösenden ersten Saisontreffer erzielte und die Gastgeber in Führung brachte. Dieser Treffer gab Bärnbach Auftrieb.

Die Folgezeit sah Bärnbach kompakt stehen, kämpfend um jeden Ball, und sie machten es dem spielstarken Pachern schwer. In der 37. Minute erhöhte Sebastian Pauritsch auf 2:0 für Bärnbach.

Anpfiff zur 2. Halbzeit! Lattenschüsse und nicht gegebene Tore

Pachern versuchte in der zweiten Halbzeit, zurück ins Spiel zu finden, und wechselte sogar einige Spieler aus. Doch Bärnbach ließ sich nicht beirren und blieb gefährlich. In der 59. Minute zeigte Flo Rabitsch von Bärnbach einen beeindruckenden Sololauf, der jedoch mit einem Lattenschuss endete.

Pachern hatte auch seine Chancen, konnte aber nicht erfolgreich abschließen. Zwei Schüsse aus kurzer Distanz gingen über die Latte.

In der umkämpften Partie erhielt Kevin Masser von Pachern wegen Kritik in der 70. Minute eine Gelbe Karte, gefolgt von einer weiteren Gelben Karte für den Pachern-Trainer Mario Innerhofer-Ambros in der 71. Minute, aus dem selben Grund. In der 73. Minute erzielte Pachern ein Tor, das jedoch aufgrund eines Fouls aberkannt wurde.

Bärnbach sorgte in der 74. Minute für die endgültige Entscheidung, als Florian Trost nach einem Querpass von Sebastian Weissenberger das 3:0 erzielte.

Pachern erzielte erneut ein Tor, aber auch dieses wurde aufgrund von Abseitsregelungen nicht anerkannt. In der Schlussphase des Spiels wechselte Bärnbach einige Spieler aus, um die Führung zu sichern und die Zeit zu kontrollieren.

ATUS Bärnbach sicherte sich somit einen verdienten Sieg gegen den SV Pachern. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und konnten sich über die drei Punkte freuen. Pachern hingegen fand keine Lösungen mehr in der Schlussphase.

So steht es um Bärnbach und Pachern - so geht es nächste Woche weiter

Erfreulicher Nebeneffekt für Bärnbach: Mit diesem Sieg verlässt ATUS Bärnbach das Tabellenende und steht in der noch jungen Saison aktuell auf Rang 13. Für Bärnbach steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor vier Niederlagen einsammelte. Nur einmal ging ATUS Bärnbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz der Niederlage belegt SV Pachern weiterhin den neunten Tabellenplatz. Pachern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kommende Woche tritt ATUS Bärnbach bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt SV Pachern Heimrecht gegen USV Hoome Mooskirchen.

Stimme zum Spiel

Bernhard Nikola- Sportlicher Leiter Bärnbach

"Grundsätzlich war der Sieg verdient, weil wir den Sieg einfach mehr wollten und viel für den Dreier investierten."

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Elias Angelo Maier, Lukas Rabitsch - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Nico Schuster, Florian Rabitsch



Ersatzspieler: Martin Scherz, Christian Edlinger, Florian Kanner, Fabian Haller, Elias Amreich, Patrick Hausegger



Trainer: Markus Edler SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Philipp Kasch, Dominik Tagger , BEd, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Armin Hamidovic, Bilal Hamzic, Manuel Sidar, Kevin Masser, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SV Pachern, 3:0 (2:0)

77 Florian Trost 3:0

35 Sebastian Pauritsch 2:0

6 Sebastian Weissenberger 1:0

