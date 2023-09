Nächster Erfolg für SC Unterpremstätten - der Aufsteiger gewinnt in Gössendorf

Details Samstag, 16. September 2023 00:19

In einem mit Spannung erwarteten Duell zwischen den bislang ungeschlagenen Unterpremstättern und den Gössendorfern, die zuletzt einen Sieg einfahren konnten, fand am Freitagabend in Gössendorf ein hochkarätiges Fußballspiel statt. Beide Mannschaften gingen mit viel Selbstvertrauen in die Partie, nachdem sie in ihren letzten Spielen Siege verbuchen konnten. Das versprach ein spannendes Match, bei dem sich beide Teams keinen Meter schenken würden. Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für SC PORR Unterpremstätten vom Auswärtsmatch bei Gössendorf in Richtung Heimat. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Unterpremstätten wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Party geht für das Team von Trainer Thomas Neuhold weiter - zur Pause führte der Tabellenführer mit 2:0 Das Spiel begann mit dem Anpfiff durch Schiedsrichter Gerhard Kressl und zeigte von Anfang an ein sehr hohes Tempo. Weder die Gastgeber noch die Gäste versteckten sich,und beide Mannschaften spielten munter nach vorne. In der 8. Minute gab es die erste gute Chance für die Gössendorfer, nachdem eine gefährliche Flanke von David Ruchti den Weg in den Strafraum fand. Doch Torwart Lorber konnte den Ball sicher festhalten. Die Heimmannschaft erhielt in der 10. Minute ihre erste Ecke, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Es zeigte wie es ist, wenn ein Team einen Lauf hat. Mit der ersten Chance in der 14. Minute, als die Gäste von SC Unterpremstätten das 1:0 erzielten, zeigte man warum man momentan die Oberliga dominiert. Eine starke Aktion und ein guter Abschluss von Philipp Pagger brachten die Führung für die Gäste. Obwohl die Gössendorfer das Spiel trotz des Rückstands unter Kontrolle zu haben schienen, gelang es den Gästen in der 31. Minute erneut zu treffen. Kristijan Zagorec schob den Ball dem Keeper durch die Beine, und es stand 2:0 für den Tabellenführer. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 0:2 - die Gastgeber hatten zwei Mal Aluminium getroffen, die Gäste zwei Mal das Tor. Anschlusstreffer wenige Sekunden nach Wiederbeginn Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für die Gastgeber, als sie in der 46. Minute auf 1:2 verkürzten. Sandro Wolf erzielte das Tor nach einem schnell herausgespielten Angriff. In der 49. Minute verpassten die Gössendorfer dann sogar nur knapp den Ausgleich, als Habibovic eine hervorragende Chance hatte. Unterpremstätten stand massiv in der Abwehr und verteidigte die Führung, sie schienen sich auf eine Strategie des hohen und weiten Spiels zu verlassen und sie machten das clever. Gössendorf war an diesem Abend aber auch nicht vom Glück begünstigt. In der 57. Minute erhöhte SC PORR Unterpremstätten mit einem Tor von Kristijan Zagorecnach auf 3:1. Tor, Toor, Tooor für SC PORR Unterpremstätten zum 1:3 nach einem Eckball! Travis Ronaldo, Ticker-Reporter Das Spiel sah einige Wechsel auf beiden Seiten, wobei etwa 300 Besucher im Stadion waren, um die Partie zu verfolgen. Obwohl die Gössendorfer bemüht waren, konnten sie den Rückstand nicht mehr aufholen. Das Spiel endete schließlich mit einem Sieg für SC PORR Unterpremstätten mit 3:1. Trotz einer couragierten Leistung von beiden Mannschaften war es die Gästemannschaft, die sich an diesem Tag durchsetzte und ihren Siegeszug fortsetzte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte Gössendorf bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Unterpremstätten hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SC PORR Unterpremstätten ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. Unterpremstätten bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC PORR Unterpremstätten fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist SC Unterpremstätten so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Zu Hause gewann SV Gössendorf in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung.

Am nächsten Freitag reist Gössendorf zu SV Strass, zeitgleich empfängt Unterpremstätten SV MM Frohnleiten.

Stimme zum Spiel

"Heute hat unsere Effizienz wieder einmal gnadenlos zugeschlagen. Natürlich hatten wir in der ersten Halbzeit auch Glück bei 2x Aluminium, aber das ist Fußball!"

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Marko Stojadinovic, Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Fabian Riegler - Niklas Stalzer, David Ruchti, Stefan Alexander Marinoiu, Anel Hukic - Amer Habibovic, Sandro Wolf



Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Felix Nöhrer, Martin Kolb, Philipp Economou, Stefan Rinner, Louca Tacheron



Trainer: Gerhard Vidovic

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Alhassan Ahmed, Philipp Pagger - Kristijan Zagorec



Ersatzspieler: Marco Daniel, Cedric Ulrich, Moritz Sakl, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Dominic Summer



Trainer: Thomas Neuhold Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – SC PORR Unterpremstätten, 1:3 (0:2)

58 Kristijan Zagorec 1:3

46 Sandro Wolf 1:2

32 Kristijan Zagorec 0:2

15 Philipp Pagger 0:1

