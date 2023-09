Dritter Heimsieg von Pachern - der Zug fährt zu Hause weiter

Details Samstag, 16. September 2023 11:19

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Pachern mit 1:0 gegen USV Hoome Mooskirchen für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Innerhofer-Ambros Truppe, denn der Gast zeigte eine leidenschaftlichte Auswärtspartie. Pachern kämpfte jedoch ebenso um die Punkte und es entwickelte sich ein flottes Oberligaspiel.

Ralf Pripfl spielte am Freitagabend eine überragende Partie

Mooskirchen ist dominant - zur Halbzeit führt jedoch der Gastgeber

Der SV Pachern hatte sich für dieses Spiel sehr viel vorgenommen, man wollte unbedingt zu Hause siegreich bleiben. Mooskirchen ist eine absolut austrainierte Mannschaft, ist spielerisch sehr stark und hatte in der ersten Halbzeit die klar besseren Torchancen. Pachern war zunehmend mit Defensivaufgaben beschäftigt und suchte sein Heil im Konter.

Pachern ging durch Christoph Fuchs mit einem Schuss ins kurze Ecke in der 31. Minute in Führung. Wie so oft suchte die Heimmannschaft ihr Heil im Spiel über die Flanke. So pfiff Schiedsrichter Stockreiter mit einem 1:0 für die Gastgeber zur Pause.

Mooskirchen scheitert an Keeper Ralf Pripfl

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Team von Trainer Walther Eccher noch dominanter. Es gab zeitweise Chancen im Minutentakt. Der Pachener Keeper holte mit Unterstützung der Pachener Verteidigung immer wieder aus und verhinderte den permanent drohenden Ausgleich.

Man musste permanent den tollen Angriffen von Mooskirchen entegenarbeiten. Am Ende konnte sich das Auswärtsteam nicht für die Bemühungen belohnen - schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Das Heimteam brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

So steht es um Pachern und Mooskirchen - so geht es nächste Woche weiter

SV Pachern hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt. Pachern sprang mit diesem Erfolg auf den achten Platz.

USV Mooskirchen holte auswärts bisher vier Zähler. Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die Situation bei USV Hoome Mooskirchen bleibt: man holt mit dieser tollen Mannschaft noch nicht genug Punkte. Das wird sich vermutlich ändern. Gegen SV Pachern kassierte man die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Pachern zu TuS Installationen Beranek Rein, tags zuvor begrüßt USV Mooskirchen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:00 Uhr.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros

"Mooskirchen hat eine richtig starke Truppe. Die werden viele Punkte einfahren. Natürlich hat unser Tormann Pripfl mit seinen mindestens zehn Saves maßgeblich an dem Sieg seinen Anteil. Es war aber die ganze Truppe, die leidenschafttlich gekämpft hat. Nächste Woche wollen wir endlich auch einmal auswärts anschreiben. Der Zug soll ja auch einmal in der Fremde weiterfahren!"

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda, Hillary Chisom Umedi - Dominik Tagger, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Armin Hamidovic, Florian Fladerer, Bilal Hamzic, Manuel Sidar, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Michael Paier, Jürgen Walch, Nico Scharler - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Almin Veladzic - Pascal Wallner, Stefan Hackl (K)



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Philipp Weinhandl, Julian Eccher, Lukas Dengg, Sebastian Knaus, Stefan Werner Fleischhacker



Trainer: Walther Eccher Bericht Florian Kober Foto Purgstaller

Oberliga Mitte: SV Pachern – USV Hoome Mooskirchen, 1:0 (1:0)

31 Christoph Fuchs 1:0

