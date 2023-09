Aufholjagd nach 0:2 - Strass holt Unentschieden

Details Samstag, 16. September 2023 14:26

Das Spiel vom Freitag zwischen SK Fliesen Garber Werndorf und SV Strass endete mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Gute Chancen für Straß in Hälfte eins

In der ersten Halbzeit gab es einige gute Möglichkeiten für den SV Strass, insbesondere durch Lukas Andreas Robier, aber es gelang keinem der beiden Teams, sich einen Vorsprung zu verschaffen. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Andreas Fischer in der 50. Minute das 1:0 für sein Team erzielte. Der Treffer resultierte aus einem Elfmeter, mit denen die Teams nicht rechneten - eigentlich dachten alle der Unparteiische hätte Freistoß gegeben.

Der SK Werndorf erhöhte seinen Vorsprung in der 68. Minute auf 2:0 durch einen Treffer von Gianluca Kassler. Der SV Strass steckte jedoch nicht auf und kämpfte weiter. In der 74. Minute gelang Doris Kelenc der Anschlusstreffer zum 2:1. Strass hatte in dieser Phase Pech mit einem Lattenschuss und zweimal rettete Werndorf auf der Linie.

Werndorf ging mit 2:0 in Front

Der Ausgleichstreffer für den SV Strass kam kurz vor dem Ende, als Elvedin Dzinic in der 88. Minute erfolgreich war. Obwohl alles auf einen Sieg für Werndorf hindeutete, wurde das Aufbäumen von SV Strass schließlich belohnt, und die beiden Teams trennten sich mit einem verdienten 2:2-Unentschieden voneinander. Ein Spiel voller Spannung und Wendungen bis zur letzten Minute.

Mit zehn Punkten auf der Habenseite steht die Heimmannschaft derzeit auf dem sechsten Rang. Die Offensivabteilung von SK Werndorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 17-mal zu. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Werndorf bei.

Strass findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Nächster Prüfstein für SK Fliesen Garber Werndorf ist auf gegnerischer Anlage FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein (Samstag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich SV Strass mit SV Gössendorf (19:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Robert Passenegg, Pressesprecher Werndorf:

"Nach einer torlosen ersten Hälfte zogen unsere Jungs das Tempo im zweiten Spielabschnitt deutlich an und gingen verdient mit 2:0 in Front. Nach dem Anschlusstreffer aus dem Nichts konnten wir die Führung leider nicht über die Zeit bringen. Trotzdem können wir mit den einen Punkt leben."

Patrick Markowitsch, Obmann Stv. Straß:

"Wir haben mit einer blutjungen Partie begonnen, mussten sechs Stammspieler vorgeben. In der ersten Halbzeit hatten wir nicht den vollen Zugriff - bis auf zwei gute Chancen von Robier. Wir sind durch einen fragwürdigen Elfmeter in Rückstand geraten. Wir haben ein 0:2 aufgeholt und egalisiert. Wenn die Partie noch fünf Minuten länger gegangen wäre, hätten wir vermutlich noch gewonnen. Wir sind durch die dritte Luft zurückgekommen, die Moral war großartig. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Jetzt heißt es aber gegen Gössendorf zuhause drei Punkte einzufahren."

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Strass, 2:2 (0:0)

88 Elvedin Dzinic 2:2

74 Doris Kelenc 2:1

68 Gianluca Kassler 2:0

50 Andreas Fischer 1:0

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer, Nico Früstük - Lukas Bauer, Hansjörg Alter (K), Thomas Heine - Gianluca Kassler, Andreas Fischer



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Rene Maierhofer, Pascal Gressler, Sebastian Kropf, Sergen Öztürk, Abdullah Yavuzer



Trainer: Christoph Maurer

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Marvin Kargl, Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic - Leon Sakac, Doris Kelenc, Dr. Josef Tausendschön, Miha Leskovar, Paul Lausegger - Lukas Andreas Robier



Ersatzspieler: Ziga Zupanic, Elias Jarz, Florian Lenz, Gabriel Wolf, Nermin Sijamhodzic, Dominik Ettl



Trainer: Elvedin Dzinic

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher

