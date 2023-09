Frohnleiten weiter Ungeschlagen - Negativserie von TuS Rein hält an

Details Samstag, 16. September 2023 22:59

Durch ein 3:0 holte sich SV Frohnleiten zu Hause drei Punkte. Der Gast TuS Installationen Beranek Rein hatte das Nachsehen. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Frohnleiten. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Spiel wurde von einer schweren Verletzung des Kapitäns von Frohnleiten überschattet und war lange unterbrochen.

Der SV Frohnleiten gewinnt auch gegen Rein und bleibt Tabellenzweiter

500 Besucher

Im ersten Durchgang musste die Partie für dreißig Minuten unterbrochen werden - Frohnleiten Kapitän Christoph Isenburg verletzte sich am Kopf schwer. Der Schock stand den Heimischen ins Gesicht geschrieben - zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Im zweiten Durchgang gaben die Hausherren dann den Ton an und Marc Wagner brachte den TuS Rein per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 54. und 70. Minute vollstreckte. SV MM Frohnleiten baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Noah Friedl in der 93. Minute traf. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Frohnleiten bleibt ohne Niederlage und rangiert weiter am zweiten Tabellenrang

SV Frohnleiten behauptet nach dem Erfolg über TuS Installationen Beranek Rein den zweiten Tabellenplatz. Wer Frohnleiten besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte SV MM Frohnleiten. SV MM Frohnleiten bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SV Frohnleiten fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Frohnleiten selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

TuS Rein holte auswärts bisher nur drei Zähler. In der Tabelle liegen die Gäste nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Mit erschreckenden 22 Gegentoren stellt TuS Installationen Beranek Rein die schlechteste Abwehr der Liga. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte TuS Installationen Beranek Rein die vierte Pleite am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen SV MM Frohnleiten ist TuS Rein weiter das defensivschwächste Team der Oberliga Mitte.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist SV Frohnleiten zu SC PORR Unterpremstätten, einen Tag später begrüßt TuS Installationen Beranek Rein SV Pachern auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Oliver Baumann, Trainer Rein:

"Zuallerst alles Gute und baldige Genesung dem Frohnleiten-Kapitän und meinem langjährigen Mitspieler Christoph Isenburg, der sich gestern im Spiel schwer verletzt hat, da rückt der Fussball in die zweite Reihe. Gratulation an Frohnleiten, haben in einem von vielen Fehlpässen geprägten Spiel die Chancen genutzt und verdient gewonnen. Wir haben es wieder einmal nicht geschafft, die Null hinten zu halten und waren offensiv zu wenig zielstrebig."

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – TuS Installationen Beranek Rein, 3:0 (0:0)

93 Noah Friedl 3:0

70 Marc Wagner 2:0

54 Marc Wagner 1:0

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Florian Wurzinger, Anto Culap - Christoph Isenburg (K), Nazareno Leonel Prügger, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Bono Vucic - Marc Wagner



Ersatzspieler: Wolfgang Stadler, Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Lukas Derler, Rene Tippl, Noah Friedl



Trainer: Patrick Wolf

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Valentin Strommer, Kilian Teissl, Tadej Pirtovsek - Moritz Görgl, Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Florian Steinscherer - Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Christopher Jantscher, Simon Sundl, Fabian Glänzer, Philipp Gerhard Pachoinig, Daniel Krenn, Yannik Hösele



Trainer: DI Oliver Baumann

by René Dretnik

Foto: SV Frohnleiten/Facebook

