Heisse Partie: Später Treffer bringt Rebenland den Sieg über Gratkorn

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SU Rebenland mit 2:1 gegen FC Raiffeisen Gratkorn für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Nach einigen Möglichkeiten für die Gastgeber in der Anfangsphase dieser Partie war es Mergim Krasniqi, der vor 150 Zuschauern in der 35. Minute das 1:0 für FC Gratkorn besorgte. Nach einer scharfen Flanke ließ er den Ball durchlaufen und überraschte den gegnerischen Torhüter. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Halbzeitfazit: der FCG führt Verdient mit 1:0 - das Chancenplus steht eindeutig auf seiten der Gratkorner! Bis auf wenige Akzente konnte die SU Rebenland nicht viel anrichten in dieser ersten Halbzeit! Erstmal Bier holen FC Hinkebein, Ticker-Reporter

Mit seinem Platzverweis (66.) erwies Krasniqi seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet das Schlusslicht gehörig unter Druck. Ein völlig unnötiges Foul brachte ihm die Ampelkarte ein und schwächte sein Team gehörig. Denn jetzt waren die Gäste plötzlich am Ruder. Luka Vindis war bei einem Strafstoß zur Stelle und markierte das 1:1 von Rebenland (74.).

Der FCG verliert nun komplett die Kontrolle über das Spiel! Freistoß für den FCG in die eigenen Hälfte, der Ball geht in die gegnerische Hälfte direkt zum Gegner der volley in die andere Hälfte wieder zurück flankt und somit eine Torchance für die Gäste ermöglicht! Der schuss geht knapp links am Tor vorbei FC Hinkebein, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss sorgte Rok Koren für die Entscheidung - er drückte das Spielgerät nach einem Querpass über die Linie (87.). Die letzten Minuten hatten es in sich - es ging noch einmal heiss her - so heiss, dass Rebenland-Coach Michael Sammer-Wogg mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde (92.). Als der Unparteiische Christian Omulec die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte SU Rebenland die drei Zähler unter Dach und Fach.

Gratkorn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von FC Raiffeisen Gratkorn liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 19 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte FC Gratkorn bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage von Gratkorn bleibt angespannt. Gegen Rebenland musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei ergatterten Zähler hatten für SU Rebenland das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Rebenland fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SU Rebenland in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Freitag reist FC Raiffeisen Gratkorn zu ATUS Bärnbach, zeitgleich empfängt Rebenland SVU Tondach Gleinstätten.

Stimme zum Spiel:

Michael Sammer-Wogg, Trainer Rebenland:

"Aufgrund unserer aktuellen Situation kann ich der Mannschaft nur meinen Respekt zollen und recht herzlich zum Sieg gratulieren. Vor allem in der 2. Halbzeit hat die Mannschaft Moral bewiesen und sich endlich belohnt. "

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SU Rebenland, 1:2 (1:0)

87 Rok Koren 1:2

74 Luka Vindis 1:1

35 Mergim Krasniqi 1:0

Aufstellung:

FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Jonah Burgsteiner, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Stefan Moll, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Mag. Oliver Egger, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann, Adnan Devedzic



Ersatzspieler: Lan Vunderl, Florian Felix Maier, Japhet Leutchie, Aldin Husetovic, Samed Basoda



Trainer: Mag. Reinhard Rottensteiner

SU Rebenland: Nik Sturm - Simon Sternad (K), Luka Vindis, Simon Weiland, Raphael Hassmann - Manuel Prisching, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Rudolf Martin Kraner, Tobias Oswald - Roland Weber



Ersatzspieler: Dominik Krainer, Rok Koren, Sascha Pressnitz, Christian Stibler



Trainer: Michael Sammer-Wogg

by René Dretnik

