Unentschieden im Spitzenspiel der Oberliga Mitte

Details Freitag, 22. September 2023 22:41

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams der Oberliga Mitte, SC PORR Unterpremstätten und SV MM Frohnleiten, endete am Freitagabend in einem hart umkämpften Unentschieden mit einem Endstand von 1:1. Die beiden Mannschaften blieben damit weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Unterpremstätten hat seit Monaten viel Grund zu Jubeln, zunächst der Aufstieg und nun in der Oberliga ist man immer noch unbesiegt

In den ersten 45 Minuten fielen keine Tore im Spitzenspiel der Oberliga Mitte

Vor rund 500 Zuschauern in Unterpremstätten wurde das Spiel am Freitagabend angepfiffen. Von Anfang an war die Atmosphäre gespannt, da beide Teams darauf aus waren, ihre Siegesserie fortzusetzen.

Die ersten Minuten des Spiels waren von intensiven Aktionen geprägt. Ein schöner Pass aus dem Mittelfeld von Stefan Kirchberger auf Alhassan Ahmed führte zu einer gefährlichen Situation, als ein scharfer Pass zur Mitte abgefälscht und im letzten Moment von Tormann Bernhard Zitz geklärt wurde.

Aber auch die Gäste aus Frohnleiten zeigten sich gefährlich und beschäftigten die Unterpremstättener Verteidigung, der es jedoch gelang die Frohnleitner in Schach gehalten.

In der 12. Minute ergab sich die erste ganz große Chance für Unterpremstätten, als Kristijan Zagorec den Gästekeeper zu einer Glanzparade zwang und einen Eckball herausholte. Doch trotz einiger gefährlicher Situationen blieb es vorerst beim torlosen Unentschieden. Vor der Pause musste bei den Gastgebern Kristijan Zagorec ausgewechselt werden, er wurde durch Dominic Summer ersetzt.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 0:0, wobei beide Teams ihr Bestes gaben, um die Führung zu erlangen.

Führung nach einer Stunde und der Ausgleich in der Nachspielzeit

Die Schiedsrichter Stockreiter pfiff die zweite Hälfte des Spiels an und die Fans hofften auf Tore in diesem Spitzenspiel vor einer tollen Kulisse.

In der 60. Minute brach dann der Jubel im Stadion los, als Safet Tadciz mit einem energiegeladenen Lauf aus der eigenen Hälfte heraus zwei Gegner überspielte und den Ball zu Kirchberger spielte. Dieser traf ins lange Eck und brachte Unterpremstätten mit 1:0 in Führung.

Doch die Gäste aus Frohnleiten ließen nicht locker. Trainer Wolf wechselte in der 64. Minute Niah Friedl ein, um frischen Wind in ihr Spiel zu bringen. Es folgten schließlich weitere Wechsel auf beiden Seiten. Die Führung der Neuhold Truppe war jedoch denkbar knapp und Patrick Wolf hatte noch einen Joker auf der Bank.

In der Nachspielzeit wurden die Gäste belohnt, als SV MM Frohnleiten in letzter Minute den Ausgleich erzielte. Mit einem Treffer von Gideon Binfor sicherten sie sich einen wichtigen Punkt. Binfor war erst sieben Minuten zuvor eingewechselt worden.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, und beide Teams bleiben weiterhin unbesiegt in der Oberliga Mitte. Ein spannendes Duell zweier Spitzenteams, das die Erwartungen der Zuschauer erfüllte und die Tabellenspitze weiterhin eng zusammenhält.

So steht es um den SCU und Frohnleiten - so geht es nächste Woche weiter

Mit beeindruckenden 17 Treffern stellt SC Unterpremstätten den besten Angriff der Oberliga Mitte, allerdings fand SV Frohnleiten diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Frohnleiten ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste.

Beide Mannschaften haben 17 Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass die Gäste mit einer Bilanz von 16:6 auf dem zweiten Tabellenplatz stehen – knapp hinter Unterpremstätten (17:4 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. SC PORR Unterpremstätten entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während SV MM Frohnleiten in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.

Am nächsten Freitag reist SC Unterpremstätten zu SV Pachern, zeitgleich empfängt SV Frohnleiten SV Strass.

Stimme zum Spiel

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SCU

"Es ist natürlich bitter - wir haben Gegentreffer in der 95.Minute bekommen. Aber unterm Strich ist das schon ein gerechtes Ergebnis!"

Aufstellungen: SC PORR Unterpremstätten: Marco Daniel - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Alhassan Ahmed, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Kristijan Zagorec



Ersatzspieler: Valentin Kasalo, Cedric Ulrich, Nikolaus Steiner, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Dominic Summer



Trainer: Thomas Neuhold

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Anto Culap - Sebastian Lukas, Nazareno Leonel Prügger, Philipp Maschinegg (K), Jonas Rainer, Bono Vucic, Rene Tippl - Marc Wagner



Ersatzspieler: Wolfgang Stadler, Matteo Kraxner, Florian Wurzinger, Lukas Derler, Gideon Binfor, Noah Friedl



Trainer: Patrick Wolf Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SV MM Frohnleiten, 1:1 (0:0)

94 Gideon Binfor 1:1

60 Stefan Kirchberger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.