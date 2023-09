Vor 450 Besuchern: Gleinstätten gewinnt Derby gegen Rebenland

Details Samstag, 23. September 2023 13:01

Am Freitag verbuchte SV Gleinstätten einen 3:1-Erfolg gegen Rebenland. Pflichtgemäß strich Gleinstätten gegen SU Rebenland drei Zähler ein. Der Aufsteiger bleibt weiterhin auf Kurs. Die Herrmann-Elf ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Schnelles Tor für Gleinstätten

Bereits nach fünf Minuten gingen die Gäste in Führung - Alessandro Paunescu erzielte das schnelle 1:0 für SVU Tondach Gleinstätten. Wer glaubte, SU Rebenland sei geschockt, irrte. Rok Koren machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (11.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Antonio Paunescu ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SV Gleinstätten. Für das 3:1 des Gasts zeichnete Tadej Zagar-Knez verantwortlich (61.). Dann sah auch noch Luka Vindis in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für Rebenland gelaufen. Mit dem Ende der Spielzeit strich Gleinstätten gegen das Heimteam die volle Ausbeute ein.

Luka Vindis (hier noch im Gamlitz-Dress) sah die rote Karte

Rebenland hat erst acht Tore erzielt

SU Rebenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach sieben Spieltagen ist Rebenland das Schlusslicht der Oberliga Mitte. Die Offensive von SU Rebenland zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – acht geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. In dieser Saison sammelte SU Rebenland bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Nur einmal ging Rebenland in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SVU Tondach Gleinstätten stabilisiert nach dem Erfolg über SU Rebenland die eigene Position im Klassement. Mit dem Sieg baute Gleinstätten die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Gleinstätten fünf Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. SVU Tondach Gleinstätten ist seit drei Spielen unbezwungen.

Kommenden Sonntag (10:30 Uhr) tritt Rebenland bei SK Fliesen Garber Werndorf an, schon zwei Tage vorher muss SV Gleinstätten seine Hausaufgaben bei FC Raiffeisen Gratkorn erledigen.

Stimme zum Spiel:

Michael Herrmann, Trainer Gleinstätten:

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Anfangs hatten wir uns schwer getan ins Spiel zu finden - der Gegner hat sehr aufopfernd gekämpft! In der zweiten Halbzeit ist unser Spiel dann besser geworden und so haben wir dann auch gewonnen! Fazit: Derby‘s haben immer ihr eigene Gesetze und so sind wir froh hier in Rebenland die drei Punkte mitgenommen zu haben."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SVU Tondach Gleinstätten, 1:3 (1:1)

61 Tadej Zagar-Knez 1:3

49 Antonio Paunescu 1:2

11 Rok Koren 1:1

5 Alessandro Paunescu 0:1

Aufstellungen:

SU Rebenland: Nik Sturm - Simon Sternad (K), Luka Vindis, Simon Weiland, Raphael Hassmann - Manuel Prisching, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Rudolf Martin Kraner - Rok Koren, Roland Weber



Ersatzspieler: Dominik Krainer, Manfred Ostermann, Mag. Raphael Peitler, Sascha Pressnitz, Tobias Oswald, Pascal Jaunegg



Trainer: Christian Stibler

SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider - Mislav Maruna, Leon Koller, Matej Mijoc, Julian Lamprecht, Sebastian Zier (K) - Martin Maloca, Antonio Paunescu, Alessandro Paunescu - Tadej Zagar-Knez, Mag. Domagoj Beslic



Ersatzspieler: Fabian Insupp, Destiny Afiangbosa Ekhae, Uwayemi Emwenghare, Peter Puster, Lukas Pichler, Benedikt Sackl

by René Dretnik

Fotos: RIPU

