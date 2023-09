Drei Punkte in der Fremde: Gössendorf erfolgreich bei Strass

Details Samstag, 23. September 2023 23:37

Am Freitag verbuchte SV Gössendorf einen 2:0-Erfolg gegen SV Strass. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Gössendorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Coach Gerhard Vidovic holt mit seinem SV Gössendorf drei Punkte in Straß

Sandro Wolf traf zum 1:0

In Minute 13 gelangte ein hoher Ball zu Sandro Wolf, der Stürmer nahm den Ball optimal mit, versenkte ihn links unten und brachte Strass ins Hintertreffen. Die Partie lief rasant weiter - die Heimmannschaft versuchte mit hohen und weiten Bällen zum Erfolg zu gelangen - die Gäste führten aber Regie und spielten permanent auf Angriff Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Gössendorf, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Hoch und Weit bringt Sicherheit! Das Motto der Heimmannschaft welche beinahe jeden Ball nach vorne schlagen und versuchen den zweiten Ball zu gewinnen Travis Ronaldo, Ticker-Reporter

In der zweiten Hälfte sahen die 100 Besucher im Franz Heuberger Stadion Strass eine zerfahrene Partiemit wenig klaren Aktionen auf beiden Seiten und wahrlich keinen Augenschmaus. Einzige Ausnahmen boten die 78. Minute, als Amer Habibovic alleine aufs Tor zulief und scheiterte und die 84. Minute, in der ein Strasser Stürmer einen Ball verfehlte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Amer Habibovic für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss siegte SV Gössendorf gegen SV Strass.

Tor, Toor, Tooor für SV Gössendorf zum 0:2 durch Amer Habibovic! Super Ballannahme und dann das Tor! Der Deckel ist drauf und das Spiel somit entschieden Travis Ronaldo, Ticker-Reporter

Trotz der Niederlage belegt Strass weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Die Offensive der Heimmannschaft strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SV Strass bis jetzt erst acht Treffer erzielte. Strass musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Strass insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Partien ließ Strass zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Der Sieg über SV Strass, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Gössendorf von Höherem träumen. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Gössendorf.

Strass tritt am kommenden Freitag bei SV MM Frohnleiten an, Gössendorf empfängt am selben Tag FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimme zum Spiel:

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Unsere Jungs haben nach der unglücklichen Niederlage gegen Unterpremstätten Charakter gezeigt und sich den vierten Auswärtssieg in Folge hart erkämpft. Nun wollen wir gegen Großklein auch zu Hause unbedingt den ersten Dreier einfahren.“

Oberliga Mitte: SV Strass – SV Gössendorf, 0:2 (0:1)

92 Amer Habibovic 0:2

13 Sandro Wolf 0:1

SV Straß: DI Manuel Trummer (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic - Leon Sakac, Doris Kelenc, Paul Lausegger, Miha Leskovar, Dominik Ettl - Gregor Furek, Nermin Sijamhodzic



Ersatzspieler: Ziga Zupanic, Elias Jarz, Dr. Josef Tausendschön, Florian Lenz, Gabriel Wolf



Trainer: Elvedin Dzinic

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Marko Stojadinovic, Elias Pötsch, Fabian Riegler - Niklas Stalzer, BSc David Ruchti, Stefan Rinner, Stefan Alexander Marinoiu, Anel Hukic - Amer Habibovic, Sandro Wolf



Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Mag. Stefan Pöhler, Martin Kolb, Philipp Economou, Fabian Fleck, Timo Kreinc

by René Dretnik

Foto: SV Gössendorf

