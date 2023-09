Überraschender Trainerwechsel: Gössendorf kickt Vidovic raus

Details Mittwoch, 27. September 2023 16:33

Der SV Gössendorf trennt sich völlig überraschend von Coach Gerhard Vidovic. Vidovic hatte das Amt erst im Sommer übernommen. Mit ihm wollte man den Gössendorfer Weg - Einbau von Jugendspielern - fortsetzen. Sein Nachfolger ist ein Gössendorfer Urgestein: Daniel Hofer tritt nun in die erste Reihe, als sein Assistent fungiert Milan Stojadinovic. Für den geschassten Trainer kam die Vertragsauflösung völlig unerwartet - seine Bilanz war nämlich nicht so schlecht. Das Team rangiert nach sieben Runden an fünfter Stelle der Oberliga Mitte und hat bereits zwölf Punkte geholt - vier Siegen stehen drei Niederlagen zu Buche.

Neues Gössendorf-Trainerduo: Daniel Hofer und Miljan Stojadinovic

Laut Stellungnahme des Vereins konnte Vidovic die jungen Spieler nicht wie gewünscht weiterentwickeln, das soll mit den beiden neuen Coaches besser funktionieren. Das neue Trainerteam soll mehr Variation und Spielwitz in das Spiel der Gössendorfer einbringen. Daniel Hofer blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Spieler zurück, er war unter anderem beim KSV 1919, SV Josko Ried und dem FC Vöcklabruck in der Bundesliga bzw. 2. Liga im Einsatz und schnürte auch in der Regionalliga beim SV Allerheiligen und dem SC Kalsdorf seine Schuhe. Dies ist nun seine erste Station als Kampfmannschaftstrainer, zuvor war er als Co-Trainer an der Linie tätig. Sein Co-Trainer Miljan Stojadinovic stammt aus dem Nachwuchsbereich und war zuvor beim KSV und beim GAK engagiert.

Statements zum Trainerwechsel:

Georg Winkler, Sport-Vorstand:

„Vido konnte unsere junge Mannschaft nicht so weiterentwickeln wie wir uns das vorgestellt haben. Trotz 12 Punkten nach sieben Spielen hat er uns mit seiner Spielidee nicht überzeugt und auch das Team damit nicht erreicht. Er übergibt eine sehr fitte Mannschaft und wir möchten uns bei ihm für seine Arbeit bedanken.“

Alexander Köhler, Sportlicher Leiter:

„Wir sind überzeugt mit Daniel einen äußerst ehrgeizigen und kompetenten Trainer gefunden zu haben, der mit über 400 Spielen von der LL bis zur ersten Bundesliga viel positive Erfahrungen einbringen und an unsere Jungs weitergeben wird. Mit Miljan haben wir einen Co-Trainer, der bereites in den Akademien von Kapfenberg und beim GAK bewiesen hat, dass er junge Spieler perfekt weiterentwickeln kann.“

Daniel Hofer, Neo-Trainer (am Bild noch als Spieler bei Heiligenkreuz):

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auch schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Miljan. Ich werde versuchen die junge Garde aus Gössendorf so schnell als möglich nach vorne zu bringen."

Gerhard Vidovic, Ex-Trainer:

"Die Entlassung kam doch ein wenig überraschend und eigentlich unerwartet, denn immerhin liegt der SV Gössendorf an fünfter Stelle. Es wurde mir auch kein richtiger Grund genannt, warum die Zusammenarbeit nicht mehr passt. Ich wünsche der Mannschaft aber weiterhin alles Gute."

by René Dretnik

Fotos: SV Gössendorf und RIPU

