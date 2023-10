Zwei Torschüsse - zwei Treffer: Werndorf gewinnt in Gleinstätten

Details Samstag, 07. Oktober 2023 17:32

Eine brisante Partie erwartete die 250 Besucher beim Aufeinandertreffen zwischen dem SVU Tondach Gleinstätten und dem SK Fliesen Garber Werndorf. Gleinstätten-Coach Herrmann ist nämlich im Zivilberuf der unmittelbare Vorgesetzte des Werndorf-Trainers Maurer. Bei diesem Spiel war es dem Gästetrainer aber scheinbar egal - Werndorf gewann am Ende mit 2:1. Böse Zungen behaupten, dass es am Montag eine längere Besprechung in der Firma geben wird.

Gianluca Kassler machte sein 12. Saisontor

Einen efizienten Auftritt legten die Gäste an den Tag. Der erste Torschuss führte gleich zum Treffer - für das erste Tor sorgte Gianluca Kassler. In der 16. Minute traf die Werndorfer Tormaschine nach einem Konter ins Schwarze. Zur Pause reklamierten die Gäste eine knappe Führung für sich. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes waren dann die Heimischen dran. Alessandro Paunescu startete ein Dribbling an der Eckfahne, düpierte vier Gegenspieler und versenkte den Ball in der 54. Minute im kurzen Eck von Werndorf. Als alles schon auf ein Unentschieden hindeutete machte Lukas Bauer die Überraschung in der Nachspielzeit (95.) perfekt und brachte einen Flugkopfball im Tor unter. Letzten Endes ging SK Werndorf im Duell mit Gleinstätten als Sieger hervor.

Gleinstätten ist nun fünfter - Werndorf neunter

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt SVU Tondach Gleinstätten den fünften Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Gegen Werndorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Die Truppe von Michael Herrmann mischt aber weiterhin im Titelrennen mit und darf noch nicht abgeschrieben werden.

Bei SK Fliesen Garber Werndorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). SK Werndorf holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Trotz der drei Zähler machte Werndorf im Klassement keinen Boden gut. Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist SK Fliesen Garber Werndorf eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht SK Werndorf im Mittelfeld der Tabelle und rangiert auf Platz 9. Nach vier sieglosen Spielen ist Werndorf wieder in der Erfolgsspur.

Am Freitag muss Gleinstätten bei SV Gössendorf ran, zeitgleich wird SK Fliesen Garber Werndorf von FC Raiffeisen Gratkorn in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Michael Herrmann, Trainer Gleinstätten:

"Werndorf ist von Anfang an sehr tief gestanden - mit dem haben wir auch gerechnet. Obwohl wir sehr viel Ballbesitz hatten, habe wir leider offensiv einfach zu wenig nennenswertes zusammengebracht. Werndorf hat mit zwei Abschlüssen das Spiel gewonnen. Unglücklich für uns, aber so ist Fußball. Gratulation an die Gegner!"

Mathias Oswald, Obmann Werndorf:

"Es war das erwartet schwere Spiel für uns, denn Gleinstätten ist sehr gut in die Saison gestartet. Nach dem anfänglichen Abtasten gingen wir verdient in Führung. Den Ausgleich steckten die Jungs super weg und zeigten echte Kämpferqualitäten. Gratulation an die Mannschaft, denn sie haben weiter an sich geglaubt und mit dem letzten Angriff das Siegestor erzielt."

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – SK Fliesen Garber Werndorf, 1:2 (0:1)

95 Lukas Bauer 1:2

54 Alessandro Paunescu 1:1

16 Gianluca Kassler 0:1

SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider - Mislav Maruna, Leon Koller, Destiny Afiangbosa Ekhae, Julian Lamprecht, Sebastian Zier (K), Benedikt Sackl - Antonio Paunescu, Peter Puster, Alessandro Paunescu - Lukas Pichler



Ersatzspieler: Fabian Insupp, Adrijan Sac, Uwayemi Emwenghare, Tadej Zagar-Knez, Felix Kager



Trainer: Michael Herrmann

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Nico Früstük - Hansjörg Alter (K), Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Lukas Bauer, Gjin Gjinaj, Mario Fina, Andreas Bauer, Andreas Fischer



Trainer: Christoph Maurer by René Dretnik Fotos: SK Werndorf/Passenegg

