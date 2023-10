Paukenschlag in Gleinstätten: Trainer Michael Herrmann tritt zurück

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 17:57

Mit dem hat wohl niemand gerechnet. Der SV Tondach Gleinstätten muss sich einen neuen Trainer suchen. Michael Herrmann hat gestern zur völligen Überraschung aller, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der Meistertrainer hinterlässt eine intakte Mannschaft und ein voll eingeschworenes Team. Wer die kommenden Trainings leitet und dann neuer Übungsleiter wird, das steht noch nicht fest. Er wird aber in den nächsten Tagen präsentiert werden.

Meistertrainer Michael Herrmann und der SV Tondach Gleinstätten gehen ab sofort getrennte Wege.

Nach dem Abstieg folgte der sofortige Wiederaufstieg

Michael Herrmann übernahm im Herbst 2021 den sportlich krisengebeutelten SV Tondach Gleinstätten. Mit einer schwierigen Mission wurde er beauftragt, der einstige Regionalligist sollte den Klassenerhalt schaffen. Der Verbleib in der Oberliga Mitte ist sich zwar nicht ausgegangen, allerdings hat Hermann die Mannschaft komplett umgekrempelt und im darauffolgenden Jahr sofort den Wiederaufstieg fixiert. Und noch etwas hat er durch seine professionelle und akribische Arbeit geschafft: Er hat die Mannschaft zu einer Einheit geformt und dem Team mit die Herrmann-DNA "kontrollierter Ballbesitz" eingeimpft. Jetzt ist Gleinstätten wieder zurück in der Oberliga, die total verjüngte Mannschaft ist gut in die neue Meisterschaft gestartet, die letzten beiden Spiele wurden aber gegen vermeintlich schlechtere Teams verloren. Jetzt macht der UEFA-B-Lizenz-Trainer Schluss und schreibt das Kapitel Gleinstätten nicht mehr fertig - private Gründe haben ihn zu dem Entschluss gebracht.

Stimmen zum Rücktritt:

Michael Herrmann, Ex-Trainer:

"Für mich war es mit Abstand die schönste Zeit in meiner bisherigen Laufbahn als Trainer. Ich wünsche dem Verein und den handelnden Personen alles Gute für die Zukunft."

Gerhard Zirngast, Obmann Gleinstätten:

"Das war für uns überraschend. Wir hatten zwei tolle Jahre mich Michael Herrmann. Den Abstieg hat er leider nicht mehr abwenden können, wir sind dann aber sofort wieder aufgestiegen. Das ist mit Sicherheit seiner guten Arbeit und der Transferpolitik geschuldet. Wir bedanken uns bei ihm, wir verlieren einen sehr guten Trainer und einen tollen Menschen."

by René Dretnik

Foto: privat

