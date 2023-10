Gastfreundlicher SV Frohnleiten: Wolf-Elf schenkt starken Rebenländern zwei Tore

Details Samstag, 14. Oktober 2023 12:28

Die Serie ist gerissen! Rebenland verpasste SV Frohnleiten einen Dämpfer und gewann mit 2:1 gegen den Tabellenführer - die erste Saisonniederlage für Frohnleiten. Der Sieg der Gäste war aber hochverdient - die SU Rebenland war über 90 Minuten die bessere Mannschaft.

Rebenland bestimmte das Spiel

In einem Spiel auf hohem Niveau traten die Gäste von Beginn an mit viel Selbstbewusstsein und breiter Brust auf. Man merkte es den Auswärtigen an - sie wollten bei dieser Partie unbedingt als Sieger vom Platz gehen. Obwohl Rebenland schon im ersten Durchgang einige Möglichkeiten verzeichnete, hatte zum Seitenwechsel keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bono Vucic sein Team in der 52. Minute. In Manier von Arjen Robben tankte er sich auf der Seite durch, zog mit zwei Haken nach Innen in die Box und traf mit der Innenseite ins lange Eck. David Hrastnik schockte SV MM Frohnleiten und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SU Rebenland (74./87.). Zuerst setzte er sich nach einem Gestocher im Sechszehner durch und danach reüssierte er nach einem Fehler eines Frohnleitner Innenverteidigers, der den Ball nicht klären konnte.

Bono Vucic traf wie Arjen Robben

In Minute 88 musste der SV Frohnleiten den nächsten Rückschlag hinnehmen: Philipp Puregger sieht den zweiten gelben Karton. Die 1:2-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Frohnleiten 21 Zähler zu Buche.

Der Gast liegt im Klassement nun auf Rang zehn. SU Rebenland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Rebenland ist seit drei Spielen unbezwungen - eine beachtliche Serie des Teams von Trainer Michael Sammer-Wogg.

Am nächsten Freitag reist SV MM Frohnleiten zu SVU Tondach Gleinstätten, zeitgleich empfängt SU Rebenland SV Pachern.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Ich gratuliere dem Gegner. Sie waren in allen Belangen besser als wir. Wir waren nicht bereit an die Leistungsgrenze zu gehen. Wenn wir das nicht machen, ist es gegen jeden Gegner schwer zu bestehen."

Michael Sammer-Wogg, Trainer Rebenland:

"Es war von beiden Seiten ein sehr gutes Match. Wir waren über 90 Minuten die mutiger Mannschaft und haben deshalb verdient gewonnen. Ich wünsche dem SV Frohnleiten für die laufende Saison weiterhin alles Gute."

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – SU Rebenland, 1:2 (0:0)

87 David Hrastnik 1:2

74 David Hrastnik 1:1

52 Bono Vucic 1:0

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Bono Vucic - Nazareno Leonel Prügger, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Anto Culap, Noah Friedl - Marc Wagner



Ersatzspieler: Wolfgang Stadler, Dominik Traxler, Lukas Derler, Lukas Budimir, Rene Tippl, Gideon Binfor



Trainer: Patrick Wolf

SU Rebenland: Nik Sturm - Simon Sternad, Luka Vindis, Manfred Ostermann, Simon Weiland, Raphael Hassmann - Manuel Prisching, Martin Aldrian, David Hrastnik (K) - Rok Koren, Sascha Pressnitz



Ersatzspieler: Kilian Marko, Alexander Karl Strauß, Michael Klapsch, Rudolf Martin Kraner, Pascal Jaunegg



Trainer: Michael Sammer-Wogg

