Frühes Tor von Fuchs reicht Pachern zum Sieg

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 12:55

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Pachern und Großklein, die mit 1:0 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Es ging für beide Teams darum sich in der Tabelle nach vorne zu schieben. Hannes Höller saß nach der Entlaasung von Trainer Michael Herrmann auf der Bank der Gäste.

Fuchs machte schon in der 1.Halbzeit alles klar

Kevin Friesenbichler und Liviu Cadar saßen für den erkrankten Mario Innerhofer-Ambros auf der Bank der Gastgeber. Es entwickelte ich von Beginn an ein Match mit hohem Tempo. Es gab kleinere Chancen auf beiden Seiten. Für das erste Tor sorgte Christoph Fuchs. In der 18. Minute traf der Spieler von SV Pachern ins Schwarze. Es war wieder einmal ein klassiches Kontertor über die Flanke wie es Pachern so perfekt beherrscht.

In der Folge spielte sich viel im Mittelfeld der beiden Teams ab, man neutralisierte sich. Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, ohne dass Tore im ersten Durchgang zu bejubeln waren.

In der 2.Halbzeit wurde es hektisch, es gab mehrere Foulspiele - aber keine Tore mehr. Der Gastgeber brachte am Ende vor 300 Zuschauern einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

So steht es um Pachern und Großklein - so geht es nächste Woche weiter

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Pachern auf den fünften Rang kletterte. Die letzten Resultate von SV Pachern konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gäste. Insgesamt erst achtmal gelang es dem Gegner, FC Großklein zu überlisten.

Großklein verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Pachern.

SV Pachern tritt am Freitag, den 20.10.2023, um 19:00 Uhr, bei SU Rebenland an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimme zu Spiel

Liviu Cadar - Co-Trainer Pachern

"Wir haben drei wichtige Punkte geholt und können jetzt wieder nach oben schauen. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen."

SV SMB Pachern: Sandor Bischof - Oliver Weitzer (K), Michael Wernig, Peter Schmidjell, Marco Foda - Dominik Tagger , Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Bilal Hamzic, Manuel Sidar



Ersatzspieler: Ralf Pripfl, Felix Müller, Philipp Kasch, Florian Fladerer, Lukas Matasovic, Martin Ulmer



Trainer: Kevin Friesenbichler

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek, Amadej Ribic, Antonio Medic, Nik Mrsic, Ivan Ljubicic, Sandro Gigerl, Tobias Paar, Lukas Haring (K), Philipp Mally, Alen Andrejc, Jonas Jauk



Ersatzspieler: Fabian Schober-Müller, Timo Wechtitsch, Sandro Habisch, Moritz Prattes, Simon Edler, Maik Watz



Trainer: Hannes Höller Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Pachern – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 1:0 (1:0)

18 Christoph Fuchs 1:0

