Sandro Hofer in Torlaune - Aufsteiger SC Unterpremstätten weiter in Form

Bärnbach steckte gegen SC Unterpremstätten eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Unterpremstätten setzte sich standesgemäß gegen ATUS Bärnbach durch. Der Aufsteiger ist weiterhin toller Form und etabliert sich als Spitzemannschaft

Hattrick durch Sandro Hofer - die Neuhold-Truppe führt zur Pause mit 4:0

Stefan Kaier brachte SC PORR Unterpremstätten in der elften Minute in Front nach einem toll herausgespielten Spielzeug. In Topform präsentierte sich Sandro Hofer, der einen lupenreinen Hattrick markierte (17./19./42.) und Bärnbach einen schweren Schlag versetzte. Bärnbach konnte nichts entgegen setzen und es wurden Chancen über Chancen der Gäste heraus gespielt.

SC Unterpremstätten hatte vier dieser Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen 4:0 Vorsprung.

Der SCU spielte die Partie nach Hause und lacht von der Tabellenspitze

Florian Trost erzielte in der 62. Minute nach einem Stellungsfehler der Gäste den Ehrentreffer für ATUS Bärnbach. Danach wurde das Spiel hektisch Bärnbach wollte nochmals alles riskieren um vielleicht die Sensation zu schaffen. Trotzdem hat der SCU nicht mehr viel zugelassen und ist kompakt in der Defensive gestanden .

Obwohl Unterpremstätten nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Bärnbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:1.

So steht es um Bärnbach und Unterpremstätten - so geht es nächste Woche weiter

ATUS Bärnbach stellt die anfälligste Defensive der Oberliga Mitte und hat bereits 31 Gegentreffer kassiert. Nach der klaren Pleite gegen SC PORR Unterpremstätten steht Bärnbach mit dem Rücken zur Wand. Die Offensive von ATUS Bärnbach zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gastgeber alles andere als positiv.

SC Unterpremstätten grüßt nach dem Sieg gegen Bärnbach von der Tabellenspitze. Die Offensive von Unterpremstätten in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch ATUS Bärnbach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von SC PORR Unterpremstätten in dieser Spielzeit zu. Der Liganeuling weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Bärnbach steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Unterpremstätten mit aktuell 23 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Freitag reist ATUS Bärnbach zu SV Strass, zeitgleich empfängt SC PORR Unterpremstätten USV Hoome Mooskirchen.

Stimme zum Spiel

Thomas Neuhold - Trainer Unterpremstätten

"Wir haben absolut verdient gewonnen wobei das Spiel noch viel höher ausgehen hätte können. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr viel zugelassen und sind kompakt in der Defensive gestanden."

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Martin Scherz - Johannes Hölfont, Elias Angelo Maier, Lukas Rabitsch - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch, Patrick Hausegger



Ersatzspieler: Tobias Scherz, Stefan Ochensberger, Irlind Mehmeti, Fabian Haller, Robert Elias Hintermüller



Trainer: Markus Edler

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Tobias Kirchberger, Felix Carstensen, Andreas Hafellner - Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Patrick Rupprecht - Dominic Summer



Ersatzspieler: Marco Daniel, Moritz Sakl, Jonathan Brosch, Johannes Martin Inninger, Aleksander Domjanic



Trainer: Thomas Neuhold Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SC PORR Unterpremstätten, 1:4 (0:4)

62 Florian Trost 1:4

42 Sandro Hofer 0:4

19 Sandro Hofer 0:3

17 Sandro Hofer 0:2

11 Stefan Kaier 0:1

