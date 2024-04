Strass ist das Team der Stunde und holt auch in Gössendorf einen Punkt

Details Montag, 29. April 2024 13:42

Jeweils einen Punkt holten SV Gössendorf und SV Strass an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Gössendorf zog sich gegen die momentan übermächtigen Gegner aus Strass achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte SV Gössendorf durch einen 2:0-Erfolg bei SV Strass die drei Punkte eingefahren. Die Gäste haben zur Zeit einen unglaublichen Lauf.

Der SV Strass ist die Nummer 1 in der Rückrundentabelle der Oberliga Mitte

Strass weiterhin in Form und führt zur Pause

Beide Teams gingen motiviert in die Partie, man tatstete sich zunächst ab, wie man so schön sagt und das Spiel war sehr auf das Mittelfeld fixiert. Nach einer knappen Viertelstunde kam dann David Ruchti erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste, aber sein Schuss pfiff an Keeper Kübek und dem Tor vorbei.

Petar Miokovic brachte Strass in der 15. Minute in Front.

Petar Miokovic nutzt einen Pass in Tiefe und schießt überlegt zum 0:1 ein. Ticker Oberliga Mitte, Ticker-Reporter

Eine weitere große Chance gehörte den Gastgebern, Elias Kötsch setzte zum Ausgleich an - sein platzierter Schuss wurde jedoch von der soliden Abwehr der Gäste geklärt. Gössendorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SV Strass hatte bis zur Pause Bestand. Schiedsrichter Ofner bat nach einer fairen ersten Hälfte zum Pausentee.

Wolf mit dem Ausgleich und Keeper Köhler hält den Punkt fest

Sandro Wolf traf zum 1:1 zugunsten von SV Gössendorf (48.).

Eine tolle Aktion über links schließt Sandro Wolf wunderschön ab. Ticker Oberliga Mitte, Ticker-Reporter

Das Spiel bot weiterhin vor 150 Zuschauern eine gute Unterhaltung - in der 70.Minute trafen die Gastgeber die Latte. aber auch Straß tauchte mehrfach gefährlich vor dem Tor der Gössendorfer auf - man scheiterte ein um das andere Mal am überragenden Keeper Köhler im Tor der Heimelf. Am Ende sicherten sich die Gastgeber mit diesem 1:1 einen Zähler.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Ein Punkt reichte Gössendorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 21 Punkten steht SV Gössendorf auf Platz zehn. Gössendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und elf Niederlagen. Die letzten Auftritte waren allerdings mager, sodass SV Gössendorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Auf 13. Rang hielt sich Strass in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der Gast liegt nun auf Platz sechs. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SV Strass derzeit auf dem Konto. Acht Spiele ist es her, dass Strass zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Samstag tritt Gössendorf bei FC Diesel Kino Großklein an, während SV Strass einen Tag zuvor SV MM Frohnleiten empfängt.

Stimme zum Spiel

Alex Köhler - Sportlicher Leiter Gössendorf

„Wir haben gegen die aktuell stärkste Frühjahrsmannschaft wieder richtig gut Fußball gespielt und waren mit einigen Chancen sowie einem Lattenschuss sogar dem Sieg näher.

Ein schöner Fußballtag mit 6 Jugendspielen und der Eröffnung unserer neuen LED-Flutlichtanlage lässt uns positiv in die Zukunft sehen.“

Aufstellungen: SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Marko Stojadinovic, Florian Schmied, Elias Pötsch, Martin Kolb, Fabian Fleck, Sandro Wolf, Marco Langer, David Julian Slavec, David Ruchti, Julian Selmeister

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Felix Nöhrer, Amer Habibovic, Fabian Riegler, Dominik Degen, Jakob Urlep

Trainer: Daniel Hofer

SV Straß: Christoph Kübek - Thomas Preschern (K), Rayen Ficzko, Petar Miokovic, Matej Mijoc, Edin Colic - Doris Kelenc, Miha Leskovar, Martin Maloca - Domagoj Beslic, Nermin Sijamhodzic

Ersatzspieler: Elvedin Dzinic, Luka Salamun, Paul Lausegger

Trainer: Elvedin Dzinic Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – SV Strass, 1:1 (0:1)

48 Sandro Wolf 1:1

15 Petar Miokovic 0:1

