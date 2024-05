USV Gabersdorf entführt drei Punkte aus Rein

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:24

Am 21 Spieltag der Oberliga Mitte stand das Kräftemessen zwischen dem TuS Installationen Beranek Rein und dem USV Fliesen Klampfer Gabersdorf auf dem Programm, war im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Fünftplatzierten ein interessantes Match zu erwarten. Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel gingen die Hausherren am Freitagabend leer aus, zogen mit 1:3 den Kürzeren und mussten die dritte Niederlage in den letzten vier Partien einstecken. Die Gabersdorfer hingegen bestätigten ihre aktuell gute Form und durften sich über den fünften Auswärtssieg freuen.

Frühe Gäste-Führung und verpasste Chancen

Die Gäste aus Gabersdorf gingen bereits in der 18. Minute durch ein Tor von Minas Koren in Führung, obwohl es Proteste von TuS Rein wegen einer vermeintlichen Abseitsposition gab. Die Heimmannschaft ließ sich davon jedoch nicht beirren und suchte sofort nach Wegen, den Rückstand zu egalisieren. Ihre Bemühungen wurden jedoch zunächst nicht belohnt, auch weil ein Elfmeter in der 16. Minute von Rein-Torwart Markus Beer gehalten wurde. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für Gabersdorf, obwohl beide Teams gute Chancen hatten, ihre jeweilige Position zu verbessern.

Kampf bis zum Schluss

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich Rein deutlich entschlossener und konnte in der 56. Minute durch Michael Stoimaier den Ausgleich erzielen. Dieses Tor war das Ergebnis einer verstärkten Offensivleistung, die bereits kurz nach der Pause begann und durch einen Elfmeter, verursacht durch ein Foul an Jonas Bauer, ermöglicht wurde. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange, da die Gäste mit einem Doppelschlag durch Jan Jammernegg in der 74. Minute und Philipp Federer in der 76. Minute den Spielstand auf 3:1 erhöhten. Diese Tore zeigten die Effizienz der Gäste im Abschluss und ließen die Ambitionen der Hausherren auf einen Punktgewinn schwinden. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von weiteren Angriffsversuchen von TuS Rein, doch die Gabersdorfer Defensive stand sicher, weshalb sich am Ergebnis nichts änderte.

Oberliga Mitte: TuS Rein : Gabersdorf - 1:3 (0:1)

76 Philipp Federer 1:3

74 Jan Jammernegg 1:2

56 Michael Stoimaier 1:1

18 Minas Koren 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter stoi erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.