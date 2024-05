Dramatische Wende: FC Gratkorn erkämpft sich den Sieg gegen SV Gleinstätten

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:09

Ein packendes Duell zwischen dem SVU Tondach Gleinstätten und dem FC Raiffeisen Gratkorn fand seinen Höhepunkt in einer dramatischen Schlussphase, die den Gästen einen knappen 2:1-Erfolg bescherte. Die Heimmannschaft, die nach einem früh erzielten Tor lange in Führung lag, musste sich letztendlich der Entschlossenheit der Gratkorner beugen, die mit zwei späten Toren das Spiel zu ihren Gunsten drehten. Mit diesem Sieg hat Gratkorn die rote Laterne an Rebenland übergeben.

Ein Spiel nimmt Fahrt auf

Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von hoher Intensität beider Mannschaften. Bereits in der 5. Minute konnte SV Gleinstätten durch einen souverän verwandelten Elfmeter von Antonio Paunescu in Führung gehen, nachdem ein Foulspiel im Strafraum der Gäste zu dieser frühen Chance führte. Die Heimmannschaft zeigte sich auch im Anschluss entschlossen, ihre Führung auszubauen, was durch mehrere vielversprechende Angriffe unterstrichen wurde. Die Gastmannschaft aus Gratkorn ließ sich jedoch nicht einschüchtern und suchte ihrerseits nach Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger Abschlüsse blieb es jedoch zur Halbzeit beim Stand von 1:0 für SV Gleinstätten.

Gratkorn dreht das Spiel

Nach der Pause intensivierten sich die Bemühungen des FC Gratkorn, das Blatt zu wenden. Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich in der 73. Minute aus, als Jonah Burgsteiner nach einem Distanzschuss, der entscheidend abgefälscht wurde, den Ausgleich erzielte. Die Gäste ließen nicht locker und gingen in der 76. Minute durch Gideon Binfor, der eine Flanke aus dem Halbfeld verwertete, mit 2:1 in Führung. Die Heimmannschaft, SV Gleinstätten, versuchte in der verbleibenden Zeit alles, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Besonders hervorzuheben ist die Chance in der 90. Minute, als Kemfelja nach einer Flanke einen Verteidiger ausspielte, sein Abschluss aus spitzem Winkel jedoch vom Tormann gehalten wurde. Auch eine weitere Chance durch Hödl, der in der 84. Minute zum Schuss kam, führte nicht zum erhofften Torerfolg. Die Anstrengungen der Heimmannschaft wurden letztendlich nicht belohnt, und das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für den FC Gratkorn.

Die Schlussphase des Spiels war ein Spiegelbild des gesamten Matches: intensiv, kämpferisch und mit Chancen auf beiden Seiten. Der FC Gratkorn bewies jedoch die nötige Effizienz, um das Spiel zu drehen und drei wichtige Punkte mit nach Hause zu nehmen. SV Gleinstätten hingegen wird sich fragen, wie das Spiel trotz der langen Führung und zahlreicher Chancen aus der Hand gegeben werden konnte.

Stimme zum Spiel:

Michael Zisser, Trainer Gratkorn:

"In der ersten Halbzeit war der Gegner überlegen und hatte auch die besseren Chancen. Hochachtung vor dem Kampfgeist und der Einstellung meiner Mannschaft, die als Tabellenletzter alles gegeben hat. Wir haben unsere wenigen Chancen genutzt und über 90 Minuten gesehen, war der Sieg verdient! Wir sind dem Klassenerhalt wieder ein Stück näher gerückt."

Oberliga Mitte: Gleinstätten : Gratkorn - 1:2 (1:0)

76 Gideon Binfor 1:2

73 Jonah Burgsteiner 1:1

5 Antonio Paunescu 1:0

by ReD

Symbolfoto: RIPU-Sportfotos

