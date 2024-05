Derbysieger: Mooskirchen triumphiert über Bärnbach in packendem Match

Details Samstag, 04. Mai 2024 09:58

Im Weststeirer-Derby standen sich USV Mooskirchen und ATUS Bärnbach gegenüber. Das Spiel, das in der Josef-Tanzer-Sportanlage ausgetragen wurde, endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gastgeber. Dieses Ergebnis spiegelt die dynamische und ereignisreiche Partie wider, in der beide Teams bis zum Schlusspfiff um jeden Ball kämpften. Mit diesem Sieg kann sich USV Mooskirchen nun an der Tabellenspitze behaupten und mit einem positiven Gefühl ins kommende Wochenende starten.

Ein Spiel voller Wendungen

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorn. Bereits in der 10. Minute ging ATUS Bärnbach durch ein Tor von Johannes Hölfont in Führung, was den Gastgebern einen ersten Dämpfer versetzte. Doch USV Mooskirchen ließ sich nicht unterkriegen und antwortete prompt. Daniel Resch erzielte in der 18. Minute den Ausgleichstreffer, nachdem er von Felix Schmied perfekt in Szene gesetzt wurde. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten, doch zur Halbzeit stand es 1:1 - ein gerechtes Ergebnis nach 45 Minuten voller Einsatz und Leidenschaft.

Mooskirchen setzt sich durch

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit hohem Einsatz und dem Willen, das Spiel zu gewinnen. USV Mooskirchen erhöhte den Druck und wurde in der 57. Minute belohnt, als Jürgen Walch das 2:1 erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 59. Minute, baute Lukas Dengg die Führung weiter aus und sorgte mit dem 3:1 für klare Verhältnisse. ATUS Bärnbach gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte alles, um zurück ins Spiel zu finden. Trotz einiger guter Chancen und einem kämpferischen Einsatz bis zum Schlusspfiff, konnte die Gastmannschaft den Rückstand nicht mehr aufholen. USV Mooskirchen verwaltete das Ergebnis geschickt und sicherte sich so drei wichtige Punkte.

Die Schlussminuten waren von Hektik geprägt, und das Spiel endete nach einer Nachspielzeit von vier Minuten mit einem verdienten Sieg für die Gastgeber. Dieser Erfolg lässt USV Mooskirchen optimistisch in die Zukunft blicken und unterstreicht ihre Ambitionen in der laufenden Saison. Für ATUS Bärnbach hingegen war es eine bittere Niederlage, die jedoch als Ansporn dienen kann, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Das war eine sehr gute kämpferische und fussballerische Leistung meiner Mannschaft. Ab dem 1:1 haben wir die Kontrolle übernommen. Der Sieg war auch in der Höhe verdient."

Oberliga Mitte: USV Mooskirchen : Bärnbach - 3:1 (1:1)

59 Lukas Dengg 3:1

57 Jürgen Walch 2:1

18 Daniel Resch 1:1

10 Johannes Hölfont 0:1

by ReD

Foto: USV Mooskirchen

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.