SV Rottenmann: Das kostet der Rückzug der Kampfmannschaft

Details Donnerstag, 08. Februar 2024 22:10

Nachdem wir vor zwei Wochen über die durchaus existenzbedrohende Situation beim SV Rottenmann berichtet haben (zum Artikel), ist es ruhig geworden um den Verein aus der steirischen Oberliga Nord. Allerdings ist das kein Wunder, denn wer beispielsweise auf der Verbandsseite die erste Kampfmannschaft der Rottenmanner sucht, findet dort nur noch vier Spieler, die bei den Paltenstädtern gemeldet sind. Wir haben beim Verband selbst nachgefragt, wie aktuell der Stand der Dinge ist.

Nachdem zuletzt davon die Rede war, dass Rottenmann die Mannschaft aus dem Bewerb holen würde, ist seither nichts passiert. "Noch wurde die Mannschaft nicht zurückgezogen", erklärt Günther Tragner, Klassenreferent der Oberliga Nord. "Das sind die Fakten", erklärt er weiter und betonte gegenüber der Kleinen Zeitung: „Wenn ein Traditionsverein wie der SV Rottenmann nicht weitermacht, ist das schlimm. Rottenmann hat immer einen guten Namen, eine starke Mannschaft und einen großen Zuschauerzuspruch gehabt. Als Verein brauchst du aber einen Stamm aus eigenen Spielern. Wenn es nicht gut läuft, sind die Legionäre die ersten, die weg sind.“

Das scheint auch bei den Rottenmanner der Fall zu sein, doch nicht nur das - wie eingangs erwähnt, scheinen nur noch vier Spieler in der KM der Rottenmanner auf. Obmann Alexander Dörfler wollte uns dazu keine Stellungnahme abgeben. Dementsprechend weiß aktuell offiziell wohl niemand, wie es weitergeht.

Klassenreferent Tragner erklärt, welche Kosten auf die Rottenmanner zu kommen, wenn die Mannschaft aus dem Meisterschaftsbetrieb genommen wird. "5000 Euro sind es einmal Strafe, die an den Verband zu zahlen sind. Dazu kommen 750 Euro pro Verein, wenn ein Verein es geltend macht", so der Offizielle und betont, dass es ihn wundern würde, wenn ein Verein diese 750 Euro nicht holen würde. "Da geht es ja auch den Umsatz in den Kantinen, wenn die Spiele nicht stattfinden", sagt er. Zurückziehen können sich die Rottenmanner übrigens bis zur letzten Meisterschaftsrunde - egal wann, die Spiele werden dann mit 0:0 gewertet. "Das ist für jene Klubs bitter, die gegen Rottenmann gepunktet haben", so Tragner abschließend.