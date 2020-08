Starker Auftakt: Bad Mitterndorf kennt kein Pardon mit den Krieglachern!

Details Montag, 31. August 2020 11:05

In der Oberliga Nord empfing der ASV Bad Mitterndorf in der 1. Runde den EKRO Tus Krieglach-Fußball. Dabei gelingt es den Salzkammergütlern einen soweit ungefährdeten Auftaktssieg in trockene Tücher zu bringen. Mal sehen wohin die Reise die Ziller-Truppe führen wird. Gelingt es zur nötigen Konstanz zu finden, darf man durchaus damit rechnen, dass Bad Mitterndorf im vorderen Tabellenbereich antreffbar ist. Die Krieglacher werden bemüht sein darum diese Partie abzuhaken und sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren. Der Spielleiter war Enes Poric, assistiert wurde er von Haris Mujacic und Bejtush Sejdiu. 200 Zuseher waren im Grimming Stadion mit von der Partie.

(Heimkehrer Armin Flatscher kann einen Treffer beisteuern zum Bad Mitterndorf Startsieg gegen Krieglach)

Bad Mitterndorf ist tonangebend

Vom Start weg ist diese Sonntag-Begegnung hartumkämpft bzw. gelangen die Heimischen zu den ersten vielversprechenden Situationen. Bereits in der 11. Minute gelingt es Bad Mitterndorf in Führung zu gehen. Christoph Gassner kann sich dabei mit einem Freistoßball in die Schützenliste eintragen. Was die Aufgabe für die Mürztaler nicht wirklich einfacher macht. Zwar sind die Gärtner-Schützlinge darum bemüht dem Platzherrn Paroli zu bieten. Was aber nur bedingt gelingen sollte. Eben weil es die Hausherren bestens verstehen ein Angriffsspiel aufzuziehen. In der 25. Minute kann man sich für die Bemühungen belohnen. Armin Flatscher lässt die Krieglacher Abwehr dabei schlecht aussehen. - Halbzeitstand: 2:0.

Krieglach steht auf verlorenen Posten

Am Spielcharakter sollte sich, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, auch im zweiten Durchgang nichts gravierendes ändern. Bad Mitterndorf hat weiterhin unumstritten die Zügel in der Hand. Wenngleich die Gäste in der 48. Minute die Möglichkeit auf das 2:1 in den Sand setzen. Was möglicherweise dazu geführt hätte, das Bad Mitterndorf noch einmal ins wanken gekommen wäre. So aber, mit dem Zweitore-Vorsprung im Rücken, lässt man Ball und Gegner laufen. In der 63. Minute liegt der dritte Bad Mitterndorfer Treffer bereits in der Luft. Aber Aluminium weiß das noch zu verhindern. Aber "aufgehoben ist nicht aufgeschoben". In der 84. Minute zappelt das Spielgerät im Krieglacher Kasten. Der eingewechselte David Gassner ist dabei erfolgreich - Spielendstand: 3:0.

ASV BAD MITTERNDORF - TUS KRIEGLACH 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (11. Ch. Gassner), 2:0 (25. Flatscher), 3:0 (84. D. Gassner)

Photocredit: ASV Bad Mitterndorf

by: Ligaportal/Roo

