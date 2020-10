Ausgefasst: Nachzügler St. Lorenzen/K. steht in Krieglach auf verlorenen Posten!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 06:18

Am Freitag traf der EKRO Tus Krieglach-Fußball in der Oberliga Nord auf denSV St. Lorenzen/Kn.. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Aus diesem Vorhaben wurde aber nichts. Ganz im Gegenteil, die Maier-Truppe schlittert in die bereits 6. Saisonpleite. Die Krieglacher hingegen halten nun bereits bei 9 Punkten. Was einen Platz im vorderen Tabellen-Mittelfeld mit sich bringt. Der Spielleiter war Nedim Zahirovic, assistiert wurde er von Gerhard Wango und Thomas Fluch. 100 Zuseher waren im Sportzentrum mit von der Partie.

(Manuel Putz steuerte zwei Treffer zum Krieglacher Kantersieg gegen St. Lorenzen/K. bei)

Krieglach lässt Ball und Gegner laufen

Vom Start weg sind die Mürztaler nach vorne hin orientiert bzw. ist man darauf aus gegen ein verunsichertes Gegenüber einen raschen Treffer zu erzielen. Zumindest in der unmittelbaren Startphase gelingt es dem Tabellen-Nachzügler sich teuer zu verkaufen. Aber nach einer gespielten Viertelstunde bringen die Krieglacher alles auf Schiene bzw. biegen die Gäste frühzeitig in Richtung Verliererstraße ab. St. Lorenzen/K. bringt es zuwege innerhalb von nur 7 Minuten gleich drei Gegentreffer zu kassieren. Was dann nicht wirklich für eine stabile Defensive spricht. Manuel Maierhofer (18.), Manuel Putz (19.) und Laurenz Täubl (25.) stehen dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Damit war der Drops in dieser Begegnung frühzeitig gelutscht bzw. kann der Hausherr dann auf dieses 3:0 noch weitere Treffer draufpacken. Wie in der 43. Minute, als Manuel Putz mit seinem zweiten Tor, den deutlichen 4:0-Halbzeitstand besorgt.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang, neben dem Platzverweis kommt es noch zu drei Verwarnungen, ist der Platzherr unmissverständlich Herr der Lage. Mit einem komfortablen Viertore-Vorsprung ausgestattet, ist man weiterhin das klar federführende Team. Auf St. Lorenzen/K. scheinen harte Zeiten zuzukommen. Die Bilanz von 5:21-Toren und null Punkten verspricht für die nahe Zukunft nichts Gutes. In der 68. Minute kommt dann auch Laurenz Täubl zu seinem Doppelpack - neuer Spielstand: 5:0. Damit war der Torhunger der Gärtner-Schützlinge aber noch nicht gestillt. In der 73. Minute macht Stefan Erber mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll. Dann sorgen auch die Gäste noch für einen Aufreger, als der Spieler Kriechbaum in der 83. Minute mit der Gelb/Roten Karte zeitig duschen geschickt wird. Am Spielstand hat das dann keinen Einfluss mehr - es bleibt letztlich beim 6:0-Heimsieg.

TUS KRIEGLACH - SV ST. LORENZEN/K. 6:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (18. Maierhofer), 2:0 (19. Putz), 3:0 (25. Täubl), 4:0 (43. Putz), 5:0 (68. Täubl), 6:0 (73. Erber)

Gelb/Rote Karte: Kriechbaum (83. St. Lorenzen)

Stimme zum Spiel:

Gerhard Griessler, Sportlicher Leiter Krieglach:

"Wir waren vom Start weg das bestimmende Team bzw. war der Gegner völlig abgemeldet. Mit dem zweiten Sieg infolge haben wir nun wieder zurück in die Spur gefunden."

