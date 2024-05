SC Bruck/Mur bleibt nach Heimpleite gegen Tus Heiligenkreuz nur noch das Hoffen

Details Samstag, 25. Mai 2024 10:13

In einem intensiven Spiel der 28. Runde in der Landesliga Steiermark gelang Tus Heiligenkreuz am Waasen ein knapper, aber bedeutender Auswärtssieg gegen SC Bruck/Mur. Ein Tor in den letzten Minuten sicherte den Gästen drei wichtige Punkte in einem Match, das lange Zeit auf Messers Schneide stand. Mit der Niederlage ist das Brucker Schicksal besiegelt. Man wird - sollte Allerheiligen den Klassenerhalt nicht doch noch schaffen - in die Oberliga Nord absteigen. Heiligenkreuz hat hingegen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, auch wenn die Relegation trotzdem nocht abgewendet ist.

Ein Spiel voller Chancen und Spannung

Das Match begann energisch, mit SC Bruck/Mur, die von Anfang an die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen schienen. Trotz des Ballbesitzes in den ersten 15 Minuten gelang es ihnen jedoch nicht, signifikante Chancen zu kreieren. In der 17. Minute dann die erste Großchance für Bruck/Mur, als Lukas Tomic allein auf den Torwart zulief, jedoch am linken Pfosten scheiterte.

Die Gäste aus Heiligenkreuz fanden schwer ins Spiel, hatten wenig Ballbesitz und zeigten keine zwingenden Ideen in der Offensive, was in der 34. Minute besonders deutlich wurde. Ihre erste echte Gelegenheit kam durch einen Eckball in der 20. Minute, doch auch hier blieb ein Tor aus. Derweil dachten die Hausherren in der 29. Minute, sie hätten die Führung erzielt, als Christoph Graschi den Ball im Netz unterbrachte, doch der Jubel wurde durch eine Abseitsentscheidung abrupt beendet.

Die zweite Halbzeit begann unverändert, ohne Wechsel bei den Teams. SC Bruck/Mur dominierte weiterhin, und in der 57. Minute hatte Patrick Unterkircher von Tus Heiligenkreuz die Gelegenheit, das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden, doch er scheiterte kläglich. Die Heimmannschaft erhöhte den Druck und hatte in der 71. Minute Pech, als Matthias Pagger mit einem Kopfball nur den Pfosten traf.

Entscheidung in letzter Minute

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, wurden die Angriffe der Brucker verzweifelter, während Heiligenkreuz defensiv solide blieb und auf Konter lauerte. In der 85. Minute schlug schließlich die Stunde von Patrick Unterkircher, der die ungeordnete Defensive von Bruck/Mur ausnutzte und das einzige Tor des Spiels erzielte. Trotz intensiver Bemühungen gelang es SC Bruck/Mur nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Es ist sehr bitter, wie das heute wieder verlaufen ist. Aber es hilft nichts. Wir müssen aufstehen abputzen und weiter geht es nächste Saison. Obwohl wir natürlich wissen, dass es noch möglich ist, dass wir letztlich Relegation spielen. Da muss allerdings Allerheiligen mitspielen. Wenn wir diese Chance bekommen, werden wir noch einmal alles in die Waagschale legen."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Christoph Graschi, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Daniel Gräf, Aleksandar Shalev, Martin Gschiel, Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls, Dario Sekic



Trainer: Harald Lechner

Hlg. Kreuz/W.: Matej Radan - Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K), Bence Latyak, Belmin Bevab - Manuel Leeb, Matej Pucko, Marco Heibl, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek



Ersatzspieler: Luka Orsulic, Daniel Stoiser, Anei Polanec, Florian Pinnitsch



Trainer: Mag. Johannes Thier

Landesliga: Bruck/Mur : Heiligenkreuz - 0:1 (0:0)

85 Patrick Unterkircher 0:1

