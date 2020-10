Weiter unbesiegt: Hitzendorf schafft es auch in Werndorf anzuschreiben!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 09:31

In der 6. Runde der Unterliga Mitte duellierten sich der Tabellensiebte der SK Fliesen Garber Werndorf und der Tabellenvierte die Sportunion Hitzendorf. In der letzten Runde remisierte SK Fliesen Garber Werndorf mit 0:0 gegen SV Technopark Raaba-Grambach. Auch diesmal kommt die Reinmayr-Truppe über ein Unentschieden nicht hinaus. Die Werndorfer halten aktuell nach 5 Spielen bei 7 Punkten. Da hat man sich zu Beginn der Punktejagd wohl etwas mehr vorgestellt. Die Rastl-Schützlinge weisen nun 9 Zähler auf, zudem steht man noch unbesiegt da. Der Spielleiter war Patrik Kügerl, assistiert wurde er von Bejtush Sejdiu. 100 Zuseher waren mit von der Partie.

In der erste Hälfte sind die Gäste bestimmend

Vom Start weg kommt zu einer Begegnung, bei der sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnen. Die Werndorfer haben nach den zwei Startniederlagen gegen Unterpremstätten und gegen Kainbach-Hönigtal, zuletzt mit zwei Siegen, wieder in die Spur gefunden. Demnach war es auch das Vorhaben der Hausherren, voll anzuschreiben. Aber diese Bemühungen erfahren in der 11. Minute einen gehörigen Dämpfer. Manuel Gsöls ist es, der die Hitzendorfer frühzeitig mit 0:1 in Führung bringt. Die noch ungeschlagenen Gäste verstehen es daraufhin einmal mehr Auswärtsstärke an den Tag zu legen. Aus den bisherigen Partien in der Fremde, gegen Thal und gegen Andritz, wird das Punktemaximum verbucht. Die Werndorfer haben alle Hände voll zu tun, um weiteren Schaden abzuwenden. In der 32. Minute gelingt es dann doch den Ausgleich zu markieren. Rene Maierhofer zeichnet für den 1:1-Halbzeitstand verantwortlich.

Jetzt haben die Werndorfer das Sagen

Nach dem Seitenwechsel, insgesamt kommt es nur zu zwei gerecht verteilten Verwarnungen, ist es dann der Platzherr, der die deutlich besseren Spielanteile verbucht. Jetzt wollen es die Werndorfer wissen bzw. rollt Angriff auf Angriff in Richting Hitzendorfer Tor. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Gästen weiterhin, sich hervorragend ins Bild zu stellen. Aber in der 68. Minute kommt es dann doch, zur erstmaligen Werndorfer Führung. Gerald Pitter kann sich dabei mit dem 2:1 in die Schützenliste eintragen. Jetzt ist Gefahr in Verzug bei den Hitzendorfern, die aber wissen eine Antwort zu geben. In der 75. Minute kommt es zum 2:2-Gleichstand. Elias Wolfgruber lässt sich dabei die Gelegenheit eines Elfmeters nicht nehmen. Nur wenige Minuten vor Spielende finden die Werndorfer dann die Topchance auf das 3:2 vor. Aber nach einem Kopfball hält Keeper Florian Schreiner den einen Zähler fest - Spielendstand: 2:2.

SK WERNDORF - SU HITZENDORF 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (11. Gsöls), 1:1 (32. Maierhofer), 2:1 (68. Pitter), 2:2 (75. Wolfbauer/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hitzendorf:

"Tormöglichkeiten waren beiderseits zur Genüge vorhanden. So betrachtet geht die Punkteteilung schon in Ordnung. Wenngleich wir uns auch bei unserem Torhüter bedanken können, der uns in den Schlussminuten den Punkt festgehalten hat."

