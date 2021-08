Später Treffer bringt Werndorf Sieg in Eggersdorf

Details Samstag, 14. August 2021 09:21

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf hat den Saisonstart in der Unterliga Mitte verpatzt: Mit der 1:2-Niederlage gegen SK Fliesen Garber Werndorf lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Zwar kämpften die Eggersdorfer bis zur letzten Minute, doch am Ende mussten sie sich erneut geschlagen geben. Werndorf hingegen steht nach zwei Spielen bei zwei Siegen, als eines von fünf Teams in der Liga.

Im ersten Durchgang tasten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gibt es nicht zu verzeichnen. Allerdings verzeichnen beide Teams die eine oder Gelegenheite auf einen Treffer. Eggersdorf hat optisch sogar mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. So plätschert das Spiel dann dahin und es geht ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Werndorfern, die es gleich wissen wollen. Thomas Heine bricht für SK Werndorf den Bann und markiert in der 64. Minute die Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Eggersdorf schlägt nämlich zurück. In der 72. Minute erzielt Georg Rossmann das 1:1 für USV Eggersdorf - dem Treffer war ein schwerer Patzer in der Hintermannschaft von Werndorf vorausgegangen. Allerdings sollte die Ausgeglichenheit nur Augenblicke dauern. Nur eine Minute später erzielt Werndorf die 2:1-Führung - Hansjörg Alter darf jubeln. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Thomas Hastreiter (Spieler Werndorf): "Ich denke, dass man mit so einen Saisonstart auf jeden Fall zufrieden sein kann. Es war zwar eine enge Partie, aber der Sieg ist am Ende verdient."

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SK Fliesen Garber Werndorf, 1:2 (0:0)

64 Thomas Heine 0:1

72 Georg Rossmann 1:1

87 Hansjoerg Alter 1:2

