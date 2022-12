Lassing hat im Frühjahr viel vor

Details Freitag, 30. Dezember 2022 11:02

Der SV Lassing beendete die Hinrunde in der Unterliga Nord A auf dem fünften Tabellenplatz. 25 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Lassingern wohl ganz zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Franz Stocker, dem sportlichen Leiter der Lassinger. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Franz Stocker: "Bis auf die letzten beiden Runden haben wir eine gute Herbstmeisterschaft gespielt."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Franz Stocker: "Die Siegesserie, welche 6 Runden andauerte, wobei besonders die Leistungen gegen Gaishorn (0:3) und gegen Ausseerland (7:0) hervorzuheben sind."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Franz Stocker: "Jeder unserer Spieler arbeitet auch in der Winterpause selbstständig an seiner Fitness, Trainingsstart ist Ende Jänner/Anfang Feber."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

Franz Stocker: "Unser Saisonziel hat sich nicht geändert, wir wollen nach wie vor im ersten Drittel dabei sein."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Franz Stocker: "Sollte Mürzzuschlag nicht wieder ein Lauf gelingen, ist wieder alles offen."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Franz Stocker: "Als Fußballfreak habe ich natürlich die WM verfolgt und fast alle Spiele gesehen. Trotz aller Vorurteile (auch meinerseits) gab es tolle Spiele, einen würdigen Weltmeister - leider ging mein Tipp Brasilien nicht auf. Als eigenartig habe ich die Vorgangsweise bei einigen Abseitsentscheidungen gefunden, welche sehr spät erfolgt sind. Aber mein Resümee ist durchaus positiv."