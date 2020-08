Veitsch bezwingt mit Chancenauswertung hadernde Liezener

Details Sonntag, 30. August 2020 14:52

Am Samstagnachmittag kam es in der steirischen Unterliga Nord A zum Duell zwischem dem SV Veitsch und dem WSV Liezen. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Auch wenn die Liezener über weite Strecken das bessere Team waren und einige sehr gute Mögilchkeiten liegen ließen. Am Ende konnten sich die Veitscher mit 2:1 durchsetzen. Der WSV Liezen verliert damit auch die zweite Partie der Saison, während Veitsch das erste Saisonspiel gewinnt.

Führung und Ausgleich

Dabei beginnen die Liezener gut und finden auch gleich Torchancen. Eine gute Gelegenheit nach wenigen Augenblicken wird vergeben, dann in der 13. Minute steht es aber 1:0 für die Gäste aus dem Ennstal: Stefan Werner Hintsteiner versenkt das Leder im Kasten. Praktisch im Gegenzug fehlt aber bereits der Ausgleich. Florian Fuchs trifft zum 1:1 nach schöner Aktion über die Seite. Damit ist wieder alles offen. Das Spiel ist in weiterer Folge sehr munter geführt, beide Teams sind nach vorne orientiert. Tore gibt es aber keine mehr zu sehen vor der Pause, auch wenn Liezen durchaus gefährlich vor das gegnerische Tor kommt. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri das Spiel vorerst ab.

Später Sieg

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die gleich Gas geben. Sie setzen den Gegner unter Druck, doch aus Toren wird nichts. Liezen spielt auf Konter und wird auch immer wieder gefährlich, doch die sich ergebenden Möglichkeiten werden nicht genutzt. So plätschert das Spiel dann dahin und verliert an Tempo. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es doch 2:1, allerdings für die Veitscher - etwas schmeichelhaft, doch es hat sich abgezeichnet. Mathias Fraiss trifft zum 2:1. Das ist gleichzeitig der Endstand. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab und die Veitscher jubeln.

Amandus Stangl (Sektionsleiter WSV Liezen): "Die alte Fußballweisheit hat sich wieder einmal bewahrheitet. Die Chancne, die du selbst nicht machst, bekommst du hinten. Schade drum. Die Mannschaft hat auf die Niederlage aus der Vorwoche geantwortet, leider haben wir aber dieses Mal mit der Chancenauswertung Probleme gehabt."

