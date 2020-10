Lassing knackt Thörl dank starker zweiter Halbzeit

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:17

Nach dem spielfreien Wochenende waren die Spieler des SV Lassing heiß auf das Match gegen SV Thörl in der sechsten Runde der Unterliga Nord A. Trainer Michael Rindler musste jedoch die komplette Mittelfeldachse umbauen, Andrè Grill, Matthias Prommer und Marlon Grill fehlten verletzungsbedingt. Die Bedingungen waren jedoch für beide Mannschaften nicht einfach, Sturmböen begleiteten die 90 Spielminuten. Am Ende konnten sich die Lassinger aber mit 2:0 durchsetzen.

Keine Tore

Zu Beginn der ersten Hälfte sind die Gäste das etwas effizientere Team, zwei Möglichkeiten werden eine sichere Beute von Lassing-Goalie Lukas Streit, der wieder eine starke Partie ablieferte. Nach rund 20 Minuten kommt dann die Rindler-Mannschaft in die Gänge und wird die klar spielbestimmende Mannschaft. Tore – obwohl etliche Chancen vorhanden waren, wollten vorerst aber keine gelingen. Halbzeitstand somit 0:0.

Führung und Sieg

Lassing nimmt den Schwung der ersten Hälfte mit in den zweiten Durchgang und setzt von Beginn an tolle Akzente. Bereits in Minute 47 nimmt sich Julian Pachler ein Herz und knallt aus gut 20 Metern den Ball unhaltbar flach zum 1:0 in die linke Ecke. Lassing bleibt weiter am Drücker und Gerald Stenitzer kann in Minute 66 einen Abwehrfehler zum 2:0 ausnutzen - er setzt einen abspringenden Ball souverän in die Maschen. Weitere gute Angriffe werden eine leichte Beute vom gut spielenden Gäste-Tormann Pichelbauer. Thörl kommt bis auf wenige Kontermöglichkeiten eigentlich nicht mehr richtig ins Spiel, wobei eine gute Chance von Tormann Streit bravourös pariert wurde. In den Schlussminuten bekam Reinhard Scherz noch die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf ist das Spiel vorbei.

Franz Stocker (Funktionär Lassing): "Total verdienter Sieg unserer Mannschaft, der gut und gerne höher ausfallen hätte können. Ein Pauschallob für die ganz Mannschaft!"