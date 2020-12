Kräfte bündeln: Wartberg will sich erneut erfolgreich der Aufgabe stellen!

Details Montag, 28. Dezember 2020 20:43

Im Sommer 2013 ist dem ATUS Wartberg der langersehnte Sprung aus der Gebietsliga Mürz raus in die Unterliga Nord A gelungen. Schon bald muss man aber wohl oder übel zur Kenntnis nehmen, dass in dieser Spielklasse ein sehr raues Lüfterl weht. Aktuell bestreitet man bereits die 8. Saison infolge in der ULNA, nur 15/16 wird man nicht vom Abstiegskampf tangiert, ansonsten ist man permanent damit beschäftigt, Woche für Woche abzuliefern, um nicht am Ende des Tages das Retour-Ticket in die Gebietsliga lösen zu müssen. In der Hinrunde 2019 kommt man als Vorletzter noch einmal mit einem blauen Auge davon. Der Bewerb wird aus bekannten Gründen gecancelled. Aber auch die 11 Partien, die zuletzt im Herbst über die Bühne gehen, sind nur suboptimal vonstatten gegangen. Denn mit 11 von 33 möglichen Punkten ist die Truppe von Trainer Ewald Dreier erneut in einer allseits bekannten Tabellenregion antreffbar.

ATUS WARTBERG:

Tabellenplatz: 10. Unterliga Nord A

Heimtabelle: 4.

Auswärtstabelle: 12.

längste Serie ohne Sieg: 4 Spiele

höchster Sieg: 7:2 gg. Stanz (1. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 2 Spiele

höchste Niederlage: 0:3 gg. Pernegg (8. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,8

bekommene Tore/Heim: 2,0

geschossene Tore/Auswärts: 1,8

bekommene Tore/Auswärts: 3,0

Spiele zu Null: 0

erfolgreichster Torschütze: Muhammet Asan (7)

Fairplaybewerb: 12.

(Beim ATUS Wartberg hat man in den letzten Jahren im Abstiegskampf schon jede Menge Erfahrung gesammelt)

SPIELER-WORDRAP MIT DOMINIK RAMI:

Ich in 3 Worten: Motiviert, Ambitioniert, Teamfähig

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Das kommt erst Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: WM-Finale 2014 Deutschland gegen Argentinien Erfolg bedeutet für mich: Stetiges weiterentwickeln Mein Lieblingsessen: Lachs mit Ofengemüse Salzburg oder Rapid: Rapid Sturm, Hartberg oder GAK: Als ehemaliger Student, der mehrere Jahre in Graz gewohnt hat, muss ich Sturm Graz sagen Konsole oder Brettspiele: Brettspiele Als Fan drücke ich die Daumen für: FC Bayern München Der Held in meiner Kindheit: Bastian Schweinsteiger Worauf ich nicht verzichten kann: Freunde und Sport Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Harry Kulmer Hast du ein fußballerisches Vorbild: Oliver Kahn Worauf bist du besonders stolz: Dass ich, seitdem ich ich regelmäßig recht viel trainiere, mich richtig gut weiterentwickelt habe und konstant gute Leistungen zeige Ligaportal.at: Eine richtig coole Plattform In der Kabine sitze ich neben: Christian Baumann Mein Musikwunsch für die Kabine: Marsimoto-Morgens Aronal & abends Airmax Der Womanizer in der Mannschaft: Christian Baumann Der Stylingexperte in der Mannschaft: Christian Baumann (Blaue Crocs) Was ich noch loswerden möchte: Ich hoffe, dass die Rückrunde "normal" gespielt werden kann und dass die Corona-Zeit bald ein Ende findet Photocredit: ATUS Wartberg by: Ligaportal/Roo