Problemloser Aufstieg: Rapid Kapfenberg setzt sich gegen den FC Weisskirchen klar mit 0:5 durch

Details Montag, 26. Juli 2021 20:51

Der FC Raika Weißkirchen empfing in der 1. Runde des Champions-Steirer-Cup den ASC Rapid Kapfenberg. Der Vorjahrestabellenführer aus der Gebietsliga Mur musste sich am Ende dem Unterliga-Nord-B-Leader aus der vergangenen Saison mit 0:5 geschlagen geben. Nach einer 0:1-Führung in der ersten Hälfte stiegen die Gäste im zweiten Durchgang nocheinmal aufs Gas und siegten schlussendlich mit 0:5. Die letzten drei Treffer fielen binnen zehn Minuten kurz vor Spielende. Der ASC Rapid Kapfenberg steigt somit in die nächste Runde auf.

Der 17jährige Marcel Kopeinig erzielte einen Doppelpack

Die rund 70 Zuseher am Sportplatz in Weißkirchen sahen zu Beginn eigentlich eine ausgeglichene, kampfbetonte Partie. Es dauerte bis zur 19. Minute, ehe die mitgereisten Gästefans das erste Mal jubeln durften. Moritz Zojer versenkte das Runde im Eckigen und erzielte die 0:1 Führung Rapid Kapfenberg. Das Spiel blieb weiter spannend, am Ergebnis änderte sich aber bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Dalibor Popovic nichts - mit dem 0:1 Halbzeitstand holte er die Protagonisten in die Kabinen.

Rapid Kapfenberg traf in den letzten zehn Minuten dreimal

Im zweiten Durchgang wurde Kapfenberg immer spielbestimmender, die Hausherren taten sich sichtlich schwer. In Minute 58 stellte Adrian Marinovic auf 0:2 - dieser Treffer war auch zugleich die Vorentscheidung - Weisskirchen hatte jetzt nichts mehr entgegen zu setzen. In der 82. erhöhte Marcel Kopeinig auf 0:3, nur eine Minute später stand es bereits 0:4 - der Torschütze war Stefan Duric. Mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel setzte Marcel Kopeinig in der 89. Minute den Schlusspunkt und sorgte für den 0:5 Endstand. Eine beachtliche Leistung der Kapfenberger - ein Großteil des erfolgreichen Kaders aus der Vorsaison ist die Oberliga-Mannschaft aufgerückt - das Team ist gespickt mit sehr jungen Spielern.

FC WEISSKIRCHEN - RAPID KAPFENBERG 0:5 (0:1)

Torfolge: 0:1 (19. Zojer), 0:2 (58. Marinovic), 0:3 (82. Kopeinig), 0:4 (83. Duric), 0:5 (89. Kopeinig)

Sportplatz Weisskirchen; 70; Popovic - Dolliner - Passat

Aufstellungen:

Weißkirchen: Jakob Rössler - Mario Brutti, Jürgen Führer (K), Andreas Gruber, Stefan Reinisch, Stefan Bischof, Philipp Stuhlpfarrer, Daniel Bischof - Michael Apfelknab - Stefan Marchl , Christoph Marchl

Rapid Kapfenberg: Vinko Colic, Jakob Jakic, Patrick Maier, Jan Steinhuber, Elias Mauz, Alexander Schwaiger, Jonas Kölli (K), Adrian Marinovic, Moritz Clemens Zojer, Maximilian Hofer, Stefan Duric

Stimmen zum Spiel:

Karl-Heinz Kubesch:

"Zu Beginn war die Begegnung sehr ausgeglichen, mit Fortdauer des Spiels hat sich unsere bessere Kondition und die läuferische Qualität bezahlt gemacht. Der Sieg war verdient und auch die Höhe geht in Ordnung!"

by ReD

Foto: Rapid Kapfenberg/privat

Hier gehts zum Ticker...