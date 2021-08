Stanz feiert klaren Sieg in Haus

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

SV Union Haus/E. konnte SV Raiffeisen Stanz zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Das Spiel war schon im ersten Durchgang entschieden, denn Stanz führte da bereits mit 4:0. Die zweite Halbzeit gewann zwar Haus, doch an der Punkteverteilung änderte das nichts mehr.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gästen, die auch nicht lange fackeln. Marco Pogner bringt SV Stanz in der zehnten Minute nach einem schönen Pass in Front. MIt der Führung im Rücken wollen die Stanzer nachlegen, was auch gelingt. Georg Auer überlupft in der elften Minute den Goalie und trifft zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Stanzer legen aber nach, während Haus überfordert scheint. In der 27. Minute gibt es Elfmeter für die Stanzer. Auer tritt ann und versenkt das Leder im Kasten. Damit dürfte das Spiel schon im ersten Durchgang entschieden sein. Pogner trifft per Abstauber vor der Halbzeit noch ein einmal, und zwar zum 4:0. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang verwaltet Stanz die klare Frühung überlässt Haus das Spiel. Das sollte sich gleich nach zwei Minuten rächen, denn die Hauser verkürzen. Es wird in Folge hektischer, obwohl aus Sicht von Stanz gar keine Hektik aufzukommen braucht. Haus ist weiter bemüht, kann aber nicht weiter nachlegen. Die Hauser bekommen dann einen Elfmeter zugesprochen, den Florian Dissauer im Tor der Stanzer aber parieren kann. Obwohl SV Stanz nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelingen, schafft es SV Union Haus/E. nicht, noch einmal heranzukommen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Mit diesem Ergebnis muss man natürlich zufrieden sein. Auswärts zu gewinnen, ist eine Extra-Aufgabe. Unserem Team ist das aber sehr gut gelungen heute. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr zulegen konnten."

Unterliga Nord A: SV Union Haus/E. – SV Raiffeisen Stanz, 1:4 (0:4)

10 Marco Pogner 0:1

11 Georg Auer 0:2

27 Georg Auer 0:3

42 Marco Pogner 0:4

48 Tim Muehlbauer 1:4

